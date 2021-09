Tras la carta de CFK ¿Cómo reaccionó la política y la gente?

"Leí la carta de @CFKArgentina y no puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro", reflexionó.

Y añadió: "La vicepresidenta no actúa “sinceramente” sino justificándose. Es hora que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos".

Otra que opinó públicamente respecto a este conflicto y la publicación de la carta de CFK, fue la periodista acreditada en la Casa Rosada, Liliana Franco:

"La vicepresidenta @CFKArgentina lo reta públicamente, el presidente @alferdez por tweet afirma que "el gobierna". Ambos son del mismo espacio político ¿Qué les pasa que no pueden zanjar sus diferencias en privado y no alterar la paz publica?"; se preguntó.

Lo mismo hizo el periodista militante K, Diego Brantatelli, que posteó un mensaje en sus redes en apoyo a Cristina.

"Cristina. Siempre Cristina. Poniendo las cosas en su lugar. Vamos, a ponerse de pie. A laburar. De esta salimos TODOS unidos", escribió el panelista de Intratables acompañado de un emoji de corazón rojo.

"Cuando el clima se enrarece y no parece haber certezas sobre nada, recordamos que en una cosa podemos confiar: Cristina siempre va a jugar para el lado del pueblo", escribió por su parte el economista Sergio Chouza, que simpatiza con el kirchnerismo y el Gobierno nacional.

Por su parte, el periodista especializado en política Beto Valdéz (LN+), también hizo su análisis:

"La crisis empeora y se debilita el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que empezó como un intento de esmerilamiento definitivo a la figura de Fernández va convirtiéndose con el paso de las horas en un evidente cuestionamiento al poder Cristina", reflexionó.

Otro que no se guardó nada fue Juan Grabois, que en su cuenta de Twitter escribió:

"Me acuerdo ese día cuando eligió a Alberto. Tuve la suerte de verla. Con esa decisión CFK construyó la victoria sobre el macrismo. Tuve miedo de que esa victoria no resultara el cambio de rumbo que necesitábamos. El escenario sigue abierto"; disparó.

Luego hubo mensajes de la sociedad en general que también decidió expresarse en redes:

"Entre Cristina y Alberto, me quedo con la que no es pelotuda... Cristina culpa a Alberto por la derrota en las Paso. La "Creadora" del kirchnerismo se queja de una derrota producto de hacer kirchnerismo. La verdad que está muy atrapante la Segunda Temporada de "El Presidente que no fue".... Cristina Kirchner, aunque la odio, políticamente hablando lidera a la Argentina entera! tiene el poder de hacer arder al país; donde está ella, está la cabecera de mando político que dirige este país. Tiene un poder increíblemente absurdo. Ella es como una especie de Pran", son algunos de los mensajes que se leen en la red social.