CFK pidió Juan Manzur para Jefe de Gabinete y chau Biondi

Muy importante el dato que aportó CFK porque, además, confirma que el puesto de Santiago Cafiero se encuentra en debate dentro del FdT, en especial luego de su fracaso como jefe de campaña electoral, y desmiente que el llamado 'cristinismo' o La Cámpora quisieran ocupar ese cargo.

En las palabras de CFK hay una reivindicación de lo que solicitan las 'bases K' acerca de cambios en la política económica pero ella niega haber pedido o promovido la renuncia del ministro Martín Guzmán.

CFK confirmó el análisis de Urgente24 de que el texto del proyecto de Presupuesto Nacional 2022 fue la gota que provocó el desborde del enojo. Cristina explicó:

Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia.

CFK lanza un debate sobre el Presupuesto 2021: el año fiscal llega a su final, hay partidas no ejecutadas y dice que lo que está reclamando es utilizar esas partidas no ejecutadas para asistir a la deuda social, aunque es obvio también -aquí no hay niños de pecho- que es gasto con intención electoral explícita.