Furor por C5N entre Sergio Massa, Juan Manzur y Plan Austral

Ninguna otra persona. Argentina necesita indiscutiblemente un plan de estabilización.

En ese marco, quien puede ejecutar esto de manera integral con el apoyo de Cristina Kirchner es Sergio Massa

Hoy es muy difícil pensar que el Frente de Todos siga en el recorrido que el que está siguiendo. Hoy, con la renuncia del ministro Martín Guzmán terminó el Frente de Todos. Acaba de terminar una etapa".

image.png Explotó el rating de C5N, TN y LN+ por la crisis de gobernabilidad en la Argentina.

Temor al helicóptero: Los K piden un Plan Austral

Luego, el periodista que se encontraba en rol de panelista, aunque tiene un programa durante la semana, llamado Hagan Algo, alertó por la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández no termine su mandato:

"Martín Guzmán era el único dique en el que se referenciaba la figura del presidente Alberto Fernández. El argumento era que no se iba Guzmán porque era Alberto puro, bueno, se fue Guzmán porque él quería, no porque quería Alberto.

¿Va a asumir una persona cercana a Alberto Fernández? Si sigue un recorrido similar, enfrentado a Cristina Kirchner y Sergio Massa, ya no correría riesgo de que se espiralice la inflación sino que sería un riesgo muchísimo más grave y de un orden que excede lo económico

A su vez, se hizo eco de los rumores que circularon tras la renuncia del economista:

Creo que Martín Guzmán no va a ser el último que se vaya antes del lunes. Hablo de la Administración Nacional

"A mí lo que me dicen es que Emmanuel Álvarez Agis no va a ser el nuevo ministro de Economía. Me dicen eso de ambos lados. Aparentemente, no hay una salida que no sea un ajuste clásico con un ancla de precios y salarios, como me decía esta persona cercana a la vicepresidenta, tipo Plan Austral", cerró.

TN explicó a Martín Guzmán

De acuerdo a la información revelada por el periodista Gonzalo Azíz, acreditado en Casa Rosada por TN (Grupo Clarín):

Guzmán está 'muy caliente' y renunció porque no pudo tomar el mando del Banco Central y el área de Energía. Alberto nunca le respondió cuando se lo pidió

"Mi fuente, que habló con Guzmán, me dice que se espera el arbitraje de Sergio Massa en la relación con el kirchnerismo duro para que la economía no se desmadre", completó,

https://twitter.com/todonoticias/status/1543355435520069639 EL DATO DE GONZALO AZIZ | Una fuente del entorno del ahora exministro de Economía que se comunicó con Martín Guzmán hace minutos deslizó esta frase: "Guzmán está 'muy caliente' y renunció porque no pudo alinear al Banco Central y al área de energía" pic.twitter.com/ZPNsjU3cjq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 2, 2022

