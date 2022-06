Es interesante el timing de Carrió porque -el lector no tiene porqué saberlo a priori-, pero ella habló de agosto luego de la columna del colega Ignacio Ortelli en Clarín en la que reveló que ese mes es clave para la Casa Rosada y el presidente Alberto Fernández para definir la continuidad o no del ministro de Economía, Martín Guzmán, en base a lo que ocurra con la inflación ese mes (como si varias corridas cambiarias y una explosión inflacionaria del 75% no alcanzara).