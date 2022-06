GT sobre la OTAN: "Es una amenaza a la seguridad global"

EL documento, que también establece directrices estratégicas a largo plazo, los líderes destacaron los lazos entre China y Rusia. “La asociación estratégica cada vez más profunda entre la República Popular China y la Federación Rusa y sus intentos de reforzarse mutuamente para socavar el orden internacional basado en reglas van en contra de nuestros valores e intereses”.

Abordar a China en el Concepto Estratégico es “realista”, según Mary Elise Sarotte, profesora de estudios históricos en la Universidad Johns Hopkins, “ya que la OTAN difícilmente puede ignorar el ascenso de China”. Agregó: “Pero, por ahora, la prioridad no será la competencia a largo plazo con China, sino la violencia a corto plazo en Ucrania”.

La retórica se acerca a la que actualmente adopta USA, que desarrolla una política de rivalidad entre grandes potencias, y presiona a los europeos para que hagan lo mismo.

Como muestra de la importancia de la competencia con China, Corea del Sur y Japón fueron invitados a asistir a la cumbre de Madrid, al igual que Nueva Zelanda y Australia. Casualmente, luego que el presidente de USA, Joe Biden, haya visitado la región con la intención de atraer a los vecinos del gigante asiático hacia su bando para aislar a China. En otras palabras, otro intento de provocación de USA en el propio patio trasero de China.

image.png Xi Jinping y Vladímir Putin, viejos aliados.

La estrategia de la OTAN

En respuesta, el Global Times, diario del Partido Comunista Chino, reaccionó con todo, pero no sobre los dichos sobre China, sino sobre el acercamiento de la OTAN a países del Asia Pacifico.

En un intento de alcanzar su “mano negra”, el Global Times cuestiona el interés de la OTAN en países de Asia Pacifico, debido a que el origen y fin de la alianza consisten, en primer lugar, asegurar la regio atlántica (América del norte- Europa), y no Asia, en lo que se argumenta, “una misión humanitaria”.

Pero el Global Times plantea que esta lógica expansionista de la OTAN lo hace bajo la excusa de “intervenciones humanitarias”, pero con el verdadero fin de “expandir la retórica atlantista para unir a estas regiones bajo la misma ideología”.

La OTAN provocó directamente y reforzó continuamente el dilema de seguridad de Europa y el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania es una manifestación de sus desastrosas consecuencias. Los hechos han demostrado que la búsqueda extrema de la seguridad absoluta bajo el nombre de defensa colectiva eventualmente conducirá a la confrontación entre campos. La OTAN provocó directamente y reforzó continuamente el dilema de seguridad de Europa y el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania es una manifestación de sus desastrosas consecuencias. Los hechos han demostrado que la búsqueda extrema de la seguridad absoluta bajo el nombre de defensa colectiva eventualmente conducirá a la confrontación entre campos.

En otras palabras, la OTAN no es en modo alguno un antídoto para la crisis de seguridad de Europa, sino un veneno. Si alguien esparce tal veneno en el este de Asia, que se llama "el oasis de la paz y el desarrollo mundiales", el comportamiento es insidioso y espantoso.

image.png Lideres de Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón junto al director de la OTAN, Jens Stoltenberg.

China y el GT plantean que no será un movimiento inteligente para los países del Asia Pacifico acercarse a la OTAN, ni siquiera su presencia en la cumbre. Sin embargo, en el caso de hacerlo, estos países saben que convertirse en una amenaza para China no es viable para ningún país, menos para un país regional. El convertirse en un “títere” para USA y para la OTAN no será beneficioso para nada.

Cualquiera que sea la razón, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, especialmente Japón y Corea del Sur, no deberían estar presentes en la cumbre de la OTAN. Este es un movimiento muy negativo. ¿Qué puede aportar a estos países de Asia-Pacífico la participación en esta reunión militar y política transatlántica con una fuerte característica de la Guerra Fría y una fuerte hostilidad hacia China? ¿Qué perderán? No es difícil de averiguar. Cualquiera que sea la razón, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, especialmente Japón y Corea del Sur, no deberían estar presentes en la cumbre de la OTAN. Este es un movimiento muy negativo. ¿Qué puede aportar a estos países de Asia-Pacífico la participación en esta reunión militar y política transatlántica con una fuerte característica de la Guerra Fría y una fuerte hostilidad hacia China? ¿Qué perderán? No es difícil de averiguar.

Es por ello que el GT llama a esto países a no caer en la trampa sin fin de la OTAN y USA, que ya muchos países de Europa cayeron, y en la cual podría arrastrarlos a consecuencias inimaginables. Todo por los intereses expansionistas e imperialistas de USA.

Suicidio Colectivo

Al hacer esta declaración, la OTAN desafía directamente a ambos países, pero sobre todo a China, país que no intervino de ninguna manera en el conflicto, ya sea ayudando militarmente a Rusia o apoyando humanitariamente a Ucrania.

Pero esto puede interpretarse también como un suicidio colectivo de la OTAN: involucrar a un país como China, que no tiene injerencia en el conflicto, solo por ser aliado ideológico de Rusia, encasilla a la alianza del Pacifico nuevamente en una retorica de guerra fría autoinflinjida, pero esta vez al “malo de la historia” se le agrega China.

Lo que la OTAN estaría demostrando es que, en un intento desesperado de aplicar aún mayor presión sobre estos países, recurre a alianzas defensivas en bloque para intentar hacer frente a 2 de los países más poderosos del mundo: solo detrás de USA el término militares, sobre USA en términos espaciales, y sobre el mundo en términos financieros y económicos.

image.png El gasto anual de la OTAN muestra a USA como el principal financiador, con U$D 723 mil millones el ultimo año.

Sin embargo, Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo al Global Times el martes que la OTAN mostrará políticamente hostilidad hacia China bajo la presión de USA, pero no tendrá ninguna acción real, especialmente militar, contra China.

Tratar solo con Rusia ha alimentado una crisis del costo de vida en muchos países de la OTAN con residentes saliendo a las calles en protesta. ¿Cómo puede la alianza enfrentarse a China, la segunda economía más grande del mundo? dijeron los analistas. Creen que los líderes de Francia y Alemania, la columna vertebral de la UE, seguirán siendo racionales.

Lo que en realidad deja ver claramente que esta “Nueva Estrategia” de la alianza del pacifico es un arrastre mas de USA: con los recursos agotados para presionar a Rusia de retirarse de Ucrania, USA (máximo financiador de la OTAN, ósea, de la seguridad de Europa) recurre al bloque defensivo para mostrar los dientes, algo que no haría de manera individual.

Pero no solo es una estrategia para no volverse el enemigo directo de ambos países: USA sigue tratando de expandir su mirada occidental-imperialista que llevó durante la guerra fría, tratando de imponer sus sistemas económicos, políticos e ideológicos a todo país que se rechace a hacerlo. En ese caso, imponiéndoles con la fuerza. O intentando.

