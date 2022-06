Celebra China el pedido de Argentina de ingreso a BRICS

Mirando el avión B747-300, de Emtrasur, varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque hay tripulantes iraníes acusados por el FBI estadounidense, resulta toda una paradoja: la Argentina e Irán solicitaron, a la vez, su ingreso a BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica), para ampliar la organización comercial y financiera que resulta en una alternativa geopolítica a lo que propon el eje G7 + Australia. Es cierto que no es una paradoja menor que la del FBI intentando bloquear la logística regional de venezolanos / iraníes mientras el gobierno de USA comienza a negociar con el de Irán, en Qatar, cómo aumentar la oferta global de petróleo para impedir que el precio siga subiendo y el estadounidense medio pueda salir de vacaciones en su vehículo convencional. Y no menor es la 3ra. paradoja, acerca del reclamo de las organizaciones judías en la Argentina contra todo vínculo con Irán cuando el diario The Jerusalem Post revela, en 2 notas de investigación, las profundas disidencias dentro de Mossad y las Fuerzas de Defensa de Israel acerca de cómo relacionarse con Irán.