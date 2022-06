Julián Domínguez habló en Diputados y se disculpó en Maizar

Esta ley tiene todos los instrumentos necesarios para que, en un debate diverso, se pueda generar la carta de navegación para la década en uno de los sectores importantes y con mejores capacidades que tiene Argentina Esta ley tiene todos los instrumentos necesarios para que, en un debate diverso, se pueda generar la carta de navegación para la década en uno de los sectores importantes y con mejores capacidades que tiene Argentina

A todo esto, el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy consideró que el sector agroindustrial tiene “un inmenso potencial” e indicó que “probablemente su productividad sea tres veces la de otros sectores de la economía, en términos que genera divisas externas a un costo que es prácticamente un tercio de otros sectores”.

Luego enfatizó que “sufre una tremenda discriminación” en términos impositivos, de cupos y de tipo de cambio.

Maizar 2022

En la apertura de la reunión anual de Maizar 2022 el ministro Domínguez se disculpó con los productores, "Mil disculpas" señaló el funcionario "por la escasez de insumos y gasoil". Luego agregó

La guerra trajo una oportunidad y un extraordinario desbarajuste. Nuestro sector hizo el principal aporte de divisas, va a ser un año récord. La contracara es el alto costo de combustibles y la energía. Tenemos un problema en los combustibles, no digo nada novedoso. Pero ni la siembra ni la cosecha se verá comprometida, está garantizado La guerra trajo una oportunidad y un extraordinario desbarajuste. Nuestro sector hizo el principal aporte de divisas, va a ser un año récord. La contracara es el alto costo de combustibles y la energía. Tenemos un problema en los combustibles, no digo nada novedoso. Pero ni la siembra ni la cosecha se verá comprometida, está garantizado

DIJWC4WOAVHAXFX62BZWXPJILU.png El ministro de Agricultura se disculpó con el campo por la falta de gasoil

De allí a los fertilizantes

Inmediatamente se refirió a la disponibilidad de fertilizantes.

Venimos trabajando sobre comienzos de año. Javier Patiño me pasó un informe que me mostraba que a la misma altura del año pasado se habían consumido 950 mil toneladas, este año, en la misma época, se aplicaron 900 mil Venimos trabajando sobre comienzos de año. Javier Patiño me pasó un informe que me mostraba que a la misma altura del año pasado se habían consumido 950 mil toneladas, este año, en la misma época, se aplicaron 900 mil

"Venimos trabajando con las Cámaras para que la falta de dólares no impacte en el sector. Sería una chambonada que nos falten fertilizantes y fitosanitarios para esta campaña. A los productores por los trastornos, mil disculpas. Los problemas buscamos resolverlos", remarcó Domínguez de acuerdo con lo publicado por el sitio de noticias Agrofy News especializado en temas agropecuarios.

"Estamos conociendo conversaciones avanzadas para la autonomía de fertilizantes, Argentina va por ese camino", sumó.

Más tarde expresó un deseo

Es difícil ser ministro de agricultura de nuestro país. Es un sector en donde las nuevas y las actuales generaciones tienen una visión del mundo que otro sector de la dirigencia nacional no lo tiene. Sueño con ser el Ministro que cierre la grieta Es difícil ser ministro de agricultura de nuestro país. Es un sector en donde las nuevas y las actuales generaciones tienen una visión del mundo que otro sector de la dirigencia nacional no lo tiene. Sueño con ser el Ministro que cierre la grieta

"El maíz tiene una significación muy especial y tiene un extraordinario horizonte de crecimiento. Estamos convencidos de que lo más importante que tiene el sector agropecuario es el productor. Estamos convencidos de que el crecimiento de toda la cadena está en la previsibilidad que pueda construir el productor. Si hay un clima de esperanza, de vitalidad y de incorporación de tecnología le va bien a toda la cadena. Al resto de la cadena no le va bien si al productor le va bien", señaló Domínguez.

Sobre el conflicto Rusia-Ucrania evaluó

Una de las cosas que analizamos es que el mundo agrobioindustrial va a ser uno antes de la guerra y otra después. A nuestro país lo ubica en una situación de privilegio Una de las cosas que analizamos es que el mundo agrobioindustrial va a ser uno antes de la guerra y otra después. A nuestro país lo ubica en una situación de privilegio

Más contenido en Urgente24:

Escape de gas en Once: Un muerto y al menos 7 intoxicados

La recomendación del Patria a Cristina Kirchner

'Derecho al olvido': Revés de la Corte a Natalia Denegri