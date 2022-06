BRICS, la inversión más rentable de Rusia

BRICS (Brasil Rusia India China y Sudáfrica) ha resistido las presiones de USA y el resto de la OTAN beligerante y mantiene su dinámica propia. Lo acaba de reconocer Financial Times, con la firma de Edward Luce, en su nota "Occidente no logra aislar a Rusia", que rescata que gran parte del mundo no occidental "anhela la autonomía estratégica". Y no es el mundo imaginado en Washington DC.