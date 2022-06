Todo por rating: Alejandro Fantino explota contra América TV

image.png Alejandro Fantino, ex conductor de Intratables que ahora conduce Animales Sueltos en la misma pantalla.

Sin embargo, una de sus principales figuras, tras sufrir un cambio en su ciclo, apuntó contra la dirigencia porque se sentía perjudicado constantemente.

Así lo contó Marina Calabró, quien en su clásica columna en Lanata sin Filtro, dio a conocer la información a la que accedió:

“Me dijeron que estaba enojado porque mañana lo levantan para poner el especial de El Polaco con Martín Bossi”, comenzó explicando la periodista hablando de Fantino, que agrego:

Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña, lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña, lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal

“Cuiden a Fantino. No tienen muchas estrellas en el canal. Cuídenlo porque en cualquier momento arma el bolsito y se les pianta”, sentenció la panelista de espectáculos del programa conducido por Jorge Lanata.

image.png La Puta Ama, ciclo de Florencia Peña que sufre en el rating y es protegido por América TV.

La Puta Ama, ciclo de Florencia Peña, si bien le da protagonismo y engagement a América a través de polémicas en las redes, no obtiene tan buenos números como debería, cuestión que claramente le molesto a Fantino ya que dicho programa era el rumoreado para ser reemplazado por De Gira con El Polaco.

Esta decisión pareció ser tomada oficinas adentro para proteger a la misma Peña, que sería expuesta si su ciclo fuese reemplazado, más allá de que el programa del cantante de cumbia es una edición especial del día de la fecha.

Además, Fantino cargó también contra el piso de rating dejado por Peña, que tampoco ayuda a todo lo que vive el conductor.

Se esperará a por más información que dé cuenta del clima de tensión que se vive en el canal del Grupo América ¿Las internas intercederán en la guerra por el rating con Canal 9?

Más contenido en Urgente24:

Clima invernal y alerta amarilla: Cómo estará en el finde

Eduardo Domínguez cruzó a Hugo Moyano y le exigió refuerzos

¿María Eugenia Vidal se mudó? Larga visita a una provincia

Avión venezolano-iraní: ¿Moreau manda al frente a Rossi?

Fracasa secuestro en Estambul y cambian jefe en Irán