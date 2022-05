China acerca Argentina a los BRICS

Recordemos que China es el principal aliado estratégico y comercial de Rusia, y que se ha negado a condenar la invasión a Ucrania y de seguir las constantes presiones de USA y occidente de aplicar sanciones a Rusia, en lo que China ve como una invasión provocada por USA y por la OTAN.

La guerra ha polarizado la esfera internacional, en los “bloques” pro occidente y pro Rusos se afirman cada vez más. Bajo este contexto, China aprovecha también para continuar su enfrentamiento ideológico, económico y cultural con USA.

Es por eso que la próxima cumbre de los BRICS será liderada por China. En la apertura de la cumbre, mañana 20/05 se dará el preámbulo de la reunión de los jefes de estado, donde se reúnen sólo los ministros de relaciones exteriores.

Argentina fue invitada, por primera vez, a participar tanto en el encuentro de cancilleres como en el de los mandatarios.

Con el lema "promover el desarrollo mediante la unidad y cooperación, y avanzar juntos hacia un futuro brillante", el evento fue organizado por el Partido Comunista de la República Popular China. La apertura, realizada hoy jueves, fue conducida por el presidente de China, Xi Jinping, donde abordó los siguientes temas:

La paz y el desarrollo como la aspiración de todos los pueblos y los países.

La solidaridad y la cooperación en la comunidad internacional

El compromiso de los países de BRICS para afrontar los desafíos, “defender la equidad y la justicia, y abogar por la democracia y la libertad, con miras a inyectar estabilidad y energía positiva a las relaciones internacionales en un período de turbulencias y transformaciones”

Fomentar la iniciativa se Seguridad Global propuesta a los BRICS

Mantener la comunicación, confianza, coordinación sobre temas internacionales y cooperación en seguridad con los BRICS

Y el punto que engloba golpes para muchos países y presidentes: “respetar mutuamente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo, oponernos al hegemonismo y la política de la fuerza, rechazar la mentalidad de Guerra Fría y la confrontación entre bloques, y trabajar juntos para construir una comunidad de seguridad para todos”

image.png Xi Jinping en la apertura de la reunión virtual.

Además, el ministro Wang continuó con la postura China de hacerle frente al "hegemonismo” mencionado por su presidente: Wang también dijo que algunos países construyen "pequeños patios" con paredes altas y crean un sistema paralelo, y adoptan una política monetaria macroeconómica irresponsable, lo que empeora la inestabilidad y crea un desequilibrio en la reanudación económica, lo que reduce seriamente el espacio y los recursos para los mercados emergentes y los países en desarrollo.

También pidió a los miembros de los BRICS que “se resistan a tal movimiento que dividiría al mundo”, en referencia clara a las presiones de USA y occidente a tomar bandos en esta guerra, lo que, en caso contrario, los países que no lo hagan “sufrirán las consecuencias” de Washington.

A medida que continúa la crisis entre Rusia y Ucrania, China ha estado ayudando a promover conversaciones pacíficas. La entrega de armas no puede traer la paz y las sanciones no pueden resolver el dilema de seguridad de Europa A medida que continúa la crisis entre Rusia y Ucrania, China ha estado ayudando a promover conversaciones pacíficas. La entrega de armas no puede traer la paz y las sanciones no pueden resolver el dilema de seguridad de Europa

También agregó que la comunidad internacional debe trabajar unida por la paz y aliviar el conflicto con acciones en lugar de agregarle petróleo. “China apoya a Rusia y Ucrania en la continuación de las conversaciones de paz y pidió a la OTAN ya la Unión Europea que sostengan conversaciones integrales con Rusia.” finalizó el ministro de Relaciones Exteriores de China.

En la segunda parte de la apertura, se unieron a ellos los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Argentina, Kazajstán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nigeria, Senegal y Tailandia. El objetivo de su invitación fue el de "ampliar el diálogo con otros países y demostrar la vocación del grupo por fortalecer el papel de las economías emergentes en la gobernanza mundial".

¿Argentina a los BRICS?

Con la invitación de Xi Jinping a participar de esta cumbre, Argentina ve este guiño como una posibilidad de entrar al bloque, lo que ya había expresado Alberto Fernández en su última visita a Beijing en febrero pasado.

A través de una carta presentada por el embajador argentino en China, Sabido Vaca Narvaja, Alberto Fernández sostuvo que el grupo de los BRICS, representa para la Argentina "una excelente alternativa de cooperación frente a un orden mundial que viene funcionando para el beneficio de unos pocos".

Alberto aprovechó para remarcar que los BRICS son sin dudas un grupo de países determinantes para el desarrollo económico mundial. "Está claro que la estabilidad macroeconómica mundial y el crecimiento económico pasa y pasará cada vez más por este grupo de países.

El nuevo banco de desarrollo de los BRICS del que mi país podría participar es para mí la institucionalización de un nuevo orden mundial centrado en el desarrollo lejos de la especulación financiera que tanto daño ha causado a nuestros países El nuevo banco de desarrollo de los BRICS del que mi país podría participar es para mí la institucionalización de un nuevo orden mundial centrado en el desarrollo lejos de la especulación financiera que tanto daño ha causado a nuestros países

Para finalizar, la carta de Alberto termina con la frase "La Argentina aboga por un mundo multilateral y por mejorar todos los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas a los fines de generar una más estable gobernanza global del mismo modo impulsa el trabajo cooperativo en todas las instancias regionales".

image.png Vaca Narvaja, embajador argentino en China, leyendo la carta de Alberto Fernández.

Apoyo clave

En la conferencia de los cancilleres, Vaca Narvaja comentó que China es el segundo socio comercial de Argentina con casi 20.000 millones de dólares de negocios bilaterales en 2021, más el hecho de que China es un firme partidario político de varios temas de política exterior argentina, como su reclamo sobre las Islas Malvinas.

Recordemos que Argentina recientemente se adhirió a la Franja y la Ruta de la Seda de China, iniciativa de para estimular el flujo del comercio y las inversiones donde el país podrá recibir acuerdos que garantizan financiamiento para inversiones y obras por más de 23.700 millones de dólares.

Paralelamente, en el marco de la visita a China de Alberto Fernández, Buenos Aires y Beijin han firmado trece documentos de cooperación sobre diversas áreas: desarrollo verde, economía digital, área espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear.

La candidatura de Argentina a los BRICS es también apoyada por Brasil, quien anticipó en abril que apoyará todo intento de incorporación de la Argentina al bloque y al Nuevo Banco de Desarrollo, entidad financiera de los BRICS.

Además, las altas probabilidades de que Lula Da Silva gane las elecciones presidenciales en octubre son un elemento clave para el apoyo de la candidatura Argentina.

Más contenido de Urgente24:

Evalúan nuevas y jugosas retenciones (encima del petróleo)

Dura respuesta de Axel Kicillof a la "metra" de Arietto

Ingreso a OTAN: Suecia y Finlandia no quieren bases militares ni armas nucleares

Censo 2022: Cuando la dictadura conviene y el FDT/JXC preparan sorpresita

Polémico impuesto de bancos... ¡a la inflación!