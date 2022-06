Javier Milei envuelto en polémica por la "venta de niños"

A su vez, explicó por qué en este momento no quiere tener hijos. "Traer hijos al mundo es de una responsabilidad enorme", concluyó.

La reacción en las redes y la respuesta de Javier Milei

Como era de esperarse, sus dichos se viralizaron rápidamente y se generó una catarata de críticas contra el legislador liberal. Uno de los más críticos y que mostró preocupación fue el abogado y hasta hace poco compañero de partido, Carlos Maslatón, que compartió el fragmento de la entrevista en Twitter y escribió:

"Estoy gravemente preocupado por Javier Milei. Cómo puede haber llegado a esta calamidad inhumana. Pido a todos recordar que el liberalismo se opone 100% a estas atrocidades".

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1541875787690921985 Estoy gravemente preocupado por Javier Milei. Cómo puede haber llegado a esta calamidad inhumana. Pido a todos recordar que el liberalismo se opone 100% a estas atrocidades. pic.twitter.com/68t8UdC6yl — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 28, 2022

Otros mensajes que se leyeron en las redes sociales fueron los siguientes: "La búsqueda autodestructiva de Milei es apasionante. No recuerdo una seguidilla declarativa tan caótico-falopa desde los días dorados de Alberto Fernández. Mi apuesta para la semana que viene es defender el derecho al armado de milicias de niños y plena libertad de niño-guerra... Este señor no está en contra de que la gente venda a sus niños. En el mundo de Milei vale todo... Me parece increíble que a Espert le hicieron la cruz por bancar a los putos pero a Milei ni vendiendo niños lo cancelan".

Por su parte, y tras el revuelo en redes sociales, Javier Milei salió a defenderse y culpó a los medios de comunicación por su polémico pensamiento:

"No. No dije eso, operadores de cuarta. Sigan difamando todos los días mientras la economía explota. No importa. La libertad avanza igual. Cuando lleguemos al poder se va a acabar este vínculo nefasto entre los políticos y los medios. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el libertario y adjuntó una nota referida al tema del diario La Nación.