Bomba: Julián Álvarez y Luli Salazar, ¿juntos?

image.png Martín Redrado y Luciana Salazar.

De todas formas, el expresidente del Banco Central habría encontrado el amor en otra persona, su pareja, María Luján Sanguinetti -mejor conocida como Lulú Sanguinetti-, con quien está comprometido a casarse en los próximos días en Italia.

En esa línea, Luli Salazar aclaró no estar molesta en que Martín Redrado reinicie su vida amorosa.

Si yo ya le dije que no lo amaba más; ¿cómo me va a doler? Es al revés, toda la situación que está pasando, que yo lo tengo que llevar a la Justicia, es despecho de él, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Yo no sé cómo le va a explicar eso a la Justicia, le dijo a Socios del Espectáculo Si yo ya le dije que no lo amaba más; ¿cómo me va a doler? Es al revés, toda la situación que está pasando, que yo lo tengo que llevar a la Justicia, es despecho de él, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Yo no sé cómo le va a explicar eso a la Justicia, le dijo a Socios del Espectáculo

"Lo que ustedes filtraron son audios que son para la Justicia, cosas que yo tengo para demostrar lo que dije. No tiene que ver con ella. Me parece que me injurió injustamente", amplió la modelo, en relación a unos audios filtrados en donde Redrado y Salazar dejan entrever un problema familiar que involucra a Matilda, la hija de 4 años de la propia Luciana Salazar.

¿Romance arácnido?

Por otra parte, Luciana Salazar pareciera también haber encontrado un nuevo amor, tras su turbulenta separación con Martín Redrado.

"Confirmamos el nuevo amor futbolero de Luciana Salazar. ¡Confirmadísimo! Es Julián Alvarez", contó Paula Varela en el programa Socios del Espectáculo.

"Ya ha ido mucho a su casa, lo han visto los vecinos del edificio. A ella se la vio muy sorpresivamente en el palco de River, obviamente que lo fue a ver a él, y él le dedicó los dos goles del partido anterior", agregó.

Fue la propia modelo la que dejó varios indicios de un posible affaire con la estrella de River. Por ejemplo, cuando compartió una selfie con unos bombones que recibió de regalo: en la tarjeta se ve un corazón y una araña, el apodo del jugador. Los bombones concuerdan con la información que brindó Paula Varela en Socios del Espectáculo. "Él (Julián Álvarez) es un amor, dicen que es re atento, que le regala bombones y que están divinos", aseguró la panelista.

Días atrás, Luli Salazar compartió una postal de la cancha de River junto a un gif del Hombre Araña. Otra pista que puede vincular a ambos personajes.

image.png Luciana Salazar con una caja de bombones y una araña. ¿Está con Julián Álvarez? (Foto: TN).

Quien no habría tomado muy bien los rumores del noviazgo entre Álvarez y Salazar es Martín Redrado. TN contó que el economista "quedó en shock" tras enterarse de todo esto. En Socios del Espectáculo se hicieron eco de esto:

"Lo que cuenta gente cercana es que se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender", reveló Adrián Pallares.

Lo cierto es que Julián Álvarez pasa por el mejor momento de su corta carrera. Tras un 2021 espectacular, River acordó su venta al manchester City inglés, a cambio de 20 millones de dólares aproximadamente.

Esta noche (29/6), la 'Araña' será titular en el encuentro de ida entre el 'Millonario' y Vélez Sarsfield, partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

image.png Julián Álvarez, jugador de River Plate.

Más contenido en Urgente24:

Nueva low cost ofrece pasajes al exterior a mitad de precio

¿Telefe abusa de su éxito? El Trece se relame y aprovecha

Cómo rastrear un celular con el numero

Cómo rastrear un celular con el numero

Se arrepintió: Disney negocia contrato con Johnny Depp