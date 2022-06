Cuándo juegan Boca y River por Copa Libertadores

Probable formación de Boca

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Guillermo 'Pol' Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Salvio se muda a México

En las últimas horas trascendió que Eduardo 'Toto' Salvio continuará su carrera en los Pumas de México. Su vínculo con Boca finaliza el próximo jueves (30/6) pero viajaría al encuentro de Copa Libertadores e integraría el banco de suplentes.

El futbolista no ha podido encadenar un nivel sostenido en el Xeneize. Las lesiones fueron uno de los principales motivos de ello.

El esfuerzo que hizo el club es gigante. El que manda es el jugador. Boca quiere contar con Salvio mucho tiempo más, ojalá sea así, expresó Juan Román Riquelme, quien sufrirá la salida de otro futbolista que no dejará ni un centavo por su pase

Por otra parte, en cuanto al incidente ocurrido hace unos meses, hay que considerar que la Justicia archivó la causa por "falta de prueba sobre la materialidad del hecho". El mediocampista de 31 años había sido acusado por su ex mujer, Magalí Aravena, por lesiones leves dolosas y por mediar violencia de género.

image.png Eduardo Salvio deja Boca Juniors.

Cuándo juega River por Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará a Vélez Sarsfield este miércoles (29/6) desde las 21:30 horas de Argentina. El encuentro será en Liniers y el partido de vuelta será en el Monumental.

Los 'Millonarios' marchan sextos en el campeonato local, mientras que el 'Fortín' -quien se reforzó con Diego Godín y Walter Bou entre los más destacados-, se ubica 20°.

¿Dónde puedo ver el partido?

Cablevisión Flow: Fox Sports HD - Canal 106

Telecentro: Fox Sports HD - Canal 1013

DirecTV: Fox Sports- Canal 605 (SD) Canal 1605 (HD)

Los probables 11 de River

Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco o Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz o José Paradela, Esequiel Barco; Brian Romero y Julián Álvarez.

¿Luis Suárez a River?

Anoche (26/6) el periodista Christian Martin anunció abruptamente la llegada de Luis Suárez al 'Millonario' a través de su cuenta de Twitter.

"Bienvenido Pistolero a River, hay balas para todos. Luis Suarez es nuevo jugador del Glorioso RiverPlate", escribió. Su mensaje se viralizó muy velozmente en la red social.

Por el momento no hubo ningún alzamiento oficial en cuanto a la incoporación del delantero ex Barcelona e íntimo amigo de Lionel Messi. Otras fuentes argentinas y muy especializadas en mercado de pases, aseguran que Suárez aún no contestó la oferta de River y que no hay nada cerrado aún.

image.png River espera por Luis Suárez.

