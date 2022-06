Grecia libera buque, Argentina retiene avión, arde Paraguay

Irán interpuso un recurso de apelación contra el fallo preliminar que permitía a USA incautar el petróleo del buque iraní; y el 09/06 la agencia británica de noticias Reuters informó que el Tribunal de Apelación griego revocó el fallo.

No obstante, unos días más tarde, otro tribunal griego prohibió temporalmente la salida de este petrolero por solicitud de una empresa griega que exigía dinero por servicios especiales otorgados al buque cisterna.

Según la información proporcionada por Euronews, ahora el petrolero LANA ha partido del puerto griego de Caristo, en el sur de la isla de Eubea, hacia el puerto del Pireo, que es el mayor puerto marítimo de Grecia.

Está previsto que el capitán y la tripulación del petrolero presenten su permiso de navegación a la Policía en el puerto del Pireo.

De acuerdo con una fuente diplomática, la deuda se ha pagado a la compañía griega, y Atenas ha expresado su esperanza de que la liberación del petrolero allane el terreno para la liberación de los 2 petroleros griegos incautados el 27/05 por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

grace1.jpg Grce 1, petrolero griego que quedo detenido por Irán.

Avión venezolano-iraní

Raúl Kollmann y Irina Hauser entrevistaron para Página/12 a personal de la tripulación venezolana del avión Jumbo B747, matrícula YV3531, de la estatal venezolanada Emtrasur, retenida por la Justicia argentina bajo sospechas del FBI estadounidense de realizar actividades clandestinas, quizás en apoyo del terrorismo, lo que estos desmienten.

Los entrevistados fueron:

Víctor Pérez, gerente general de Operaciones de Emtrasur;

Mario Arriaga, gerente de Finanzas; y

José García, técnico inspector.

6 consideraciones de ellos:

## “No tenemos ninguna relación ni con la Guardia Revolucionaria ni con ninguna agencia u organización de ningún país, salvo con el Estado venezolano y con nuestra empresa Emtrasur. El avión de carga se compró en julio de 2021 esencialmente por la pandemia y porque el bloqueo de Estados Unidos nos impedía acceder a una aeronave vendida por otros países. De manera que esa fue la razón del acuerdo para comprar el 747 que era iraní. Y como sabe cualquiera que conozca algo de aeronavegación, al principio se necesitan instructores que conozcan el avión. Por lo tanto, se hizo un convenio para que los tripulantes iraníes estén adiestrándonos durante 6 meses."

##"No vinimos a la Argentina a hacer nada oculto ni nada oscuro, sino a transportar carga. Somos muy competitivos porque cargamos combustible en Caracas donde nosotros tenemos un descuento por ser empresa estatal. De manera que un litro lo pagamos a US$ 0,50, mientras que a nivel internacional la unidad de combustible cuesta US$ 2,50 y hasta US$ 3. Si usted piensa que el costo de una aerolínea está compuesto en 70% y a veces 80% del combustible, entenderá por qué nos contratan. Hemos estado en el mundo entero sin problemas. Pedimos que nos carguen combustible y nos dejen volver a trabajar."

## "Después de la compra hubo una adecuación. El modelo era conocido como combi, es decir parte para carga, parte para pasajeros. No es el 747 que carga por la nariz sino que tiene una puerta lateral grande para subir las mercancías. Venezuela, con la experiencia de la pandemia, necesitaba un avión de carga total. En febrero 2022 recién se terminaron las modificaciones y pudimos empezar a volar. Casi todos nuestros traslados fueron de tests PCR, de otros tests, de insulina y, por supuesto de vacunas. Principalmente de China. Pero no sólo para Venezuela. También para Nicaragua, Nigeria, Cuba."

## "Nosotros tenemos este avión, de gran porte, desde febrero. Semejante aparato requiere de un amplio número de tripulantes y, por supuesto, de adiestramiento. Estamos hablando de pilotos, mantenimiento y el movimiento de la carga. Una cuestión clave es que en Venezuela no hay pilotos instructores de 747-300, de manera que por regulaciones internacionales esto era hasta obligatorio para tener pilotos certificados. Pero ya tenemos menos tripulantes iraníes. En este vuelo, por ejemplo, hay un capitán instructor, 2 ingenieros de vuelo y 2 mecánicos. No trajimos ya un primer oficial iraní. Todo avión tiene sus particularidades y ellos son los que adiestran. Nuestros pilotos ya pasaron por la escuela de tierra, es decir la parte teórica, los simuladores, pero nada es comparable con la experiencia real. Insisto, cada aeronave tiene sus particularidades y tener los instructores es elemental."

## "Ellos vienen, dan las instrucciones. No hay nada anormal, nada oscuro, nada a escondidas. Acá ellos comen juntos, se rotan en las habitaciones, ven televisión, rezan. Y así es también en todos los demás lugares, en Venezuela actúan igual: se quedan en sus habitaciones. (...) Como ya le dije, la principal carga han sido insumos médicos. Pero nos han contratado para todo tipo de cosas y evaluamos cada uno de los pedidos para aceptarlos o no. Nos pidieron un presupuesto desde Rusia para transportar municiones de caza a Africa, pero eso lo rechazamos. Hemos transportado animales vivos, cigarrillos, autopartes. (...) Nuestros precios se hacen en base a los costos. Y tenemos una ventaja competitiva importante."

## "Estábamos aquí en el hotel y nos llaman para pedirnos que movamos el avión de la plataforma 54 a la 64, que no es activa. Como se trataba de algo tan simple, fueron 2 técnicos, José García y Albert Guinez. Cuando llegaron al aeropuerto se encontraron con un grupo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que los escoltó hasta el avión. Subieron no menos de 30 efectivos antiexplosivos y antidrogas, con perros. Los técnicos obviamente no tenían potestad para autorizar una inspección, pero obviamente tampoco elementos como para detenerla. Además de los 30 que subieron había otros 30 rodeando el avión. Estuvieron 2 horas. No encontraron nada, por supuesto. Después subieron las autoridades aeroportuarias, 2 inspectores. Tenían una check-list sobre documentación, condiciones interiores y exteriores del avión. Como sucede en otros aeropuertos del mundo, esos inspectores (de la ANAC) nos entregaron un acta de que estaba todo ok. En cambio, los de la PSA no nos dieron nada. Eso lo denunciamos a la Justicia: fue ilegal. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la Guardia Revolucionaria ni con ninguna otra agencia ni organización de Irán o del mundo. Sólo somos parte del Estado venezolano y de Emtrasur, la empresa dueña del avión. Transportamos carga alrededor del mundo y nunca tuvimos ningún problema ni con el avión ni con la tripulación. Lo que vemos en los medios argentinos no tiene nada que ver con la realidad."

EMTRASUR-CARGO-BOEING-747-300M-YV-2.jpg El ya famoso Boeing Jumbo 747-300 venezolano ex iraní.

Paraguay

Si bien es un avión propiedad del Estado venezolano, la prensa paraguaya cercana al presidene Mario Abdo Benítez, tal como el diario Última Hora, insiste en llamarlo 'avión iraní'.

Hay una enorme tensión en Paraguay por la disputa entre Mario Abdo y el ex presidente Horacio Cartes del control oficialista, o sea el Partido Colorado / ANR.

Una tabacalera de Cartes había subido al avión un cargamento de cigarrillos en mayo. Así fue como comenzó todo este diferendo. El gobierno de Abdo se queja de la Fiscalía General, que responde a Cartes, de falta de acción y toma como ejemplo lo que sucede en la Argentina.

Desde el comienzo Urgente24 consideró que la disputa interna en Paraguay impactaba en lo que sucedía en la Argentina. Mejor expresado: Paraguay había exportado el tema para luego reutilizarlo en su política local.

Lo que Mario Abdo quiere probar es que Cartes evade impuestos y obtiene ingresos no declarados que luego blanquea utilizando un banco propio en cuyo directorio se encuentra el precandidato presidencial de Cartes, que compite con el de Abdo.

Para esto Abdo necesita probar que Cartes exportaba cigarrillos desde una tabacalera propia en Ciudad del Este a un importador /distribuidor propio no 'blanqueado'. El argumento de Cartes es que la contratación del avión no la hizo la tabacalera propia sino el importador / distribuidor que no es propio.

Vayamos ahora al relato de Última Hora:

Emtrasur habría obtenido permiso de ingreso al Paraguay el 28/04. La empresa declaraba entonces unas 8 horas de estadía para la carga de mercadería, marcando su salida para el 29/04.La fecha según declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa, se reprogramó para el 12 de mayo, quien puntualizó que en cuanto a la tripulación, hasta ese entonces, se manejaba el ingreso de unos 5 venezolanos. La lista de los 11 venezolanos y 7 iraníes se conoció recién a horas del aterrizaje del carguero en el aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú, unos 15 días después.

El ex subdirector de Seguridad de la Dinac, Gustavo Sandoval, detalla en su denuncia extendida a la Fiscalía General de la República el 21/06, que conoció el nombre de la tripulación el 12/05 cerca de las 17:50. Félix Kanazawa, declaró que solicitó al ex funcionario investigar pero que no recibió retorno del informe final. Sandoval acota que envió mensajes de WhatsApp con las consultas realizadas a la DEA que no arrojaron ninguna alerta sobre los iraníes ni venezolanos.

Desde Maiquetía, Venezuela, con 18 tripulantes, el carguero viajó a Minga Guazú, Paraguay, según la documentación declarada ante autoridades nacionales, por poco más de 79.959 kilogramos de productos, de la Tabacalera del Este que alcanzaron un monto de US$ 754.344 en una operación de venta entre empresas de un mismo dueño . Este hecho –según apunta René Fernández de la Senac– no justificaría los costos de movimiento de traslado de Paraguay a Aruba. Además de encender las alarmas del tipo de venta escogido por Tabesa, descripto como acción típica de “lavado de dinero”.

. Este hecho –según apunta René Fernández de la Senac– no justificaría los costos de movimiento de traslado de Paraguay a Aruba. Además de encender las alarmas del tipo de venta escogido por Tabesa, descripto como acción típica de “lavado de dinero”. Para el transporte, previamente, Tabesa –del ex presidente de la República, Horacio Cartes– vendió la carga de productos a Tabacos USA Inc., cuyos representantes según fuentes abiertas son Horacio Cartes, Sarah Cartes y Stephen M. Johnson. La relación de Cartes con esta firma también se encuentra en las declaraciones juradas presentadas durante su mandato, como se subraya en la denuncia realizada por el ministro René Fernández de Anticorrupción. En el mismo acto, se documenta que la carga tendría como consignataria final a la empresa Tabacal Free Zone Nv, responsable del destino final en Aruba. La empresa sería de Izaira Mansur, sindicada como parte del clan familiar Mansur, ligada a investigaciones por contrabando de cigarrillos, lavado de dinero y narcotráfico en Aruba y Curazao. Tras estas hipótesis en la carpeta presentada por Fernández se solicita la tipificación del paso del avión por Paraguay dentro de una posible actividad de financiamiento y asociación terrorista.

cigarrillos.jpg Cigarrillos de Horacio Cartes que cargó el avión venezolano.

Diario Clarín

Con Horacio Cartes contra las cuerdas, llegó al rescate Eduardo van der Kooy, del diario Clarín, de la Ciudad Autónoma, y su texto tuvo gran difusión en el diario La Nación, de Asunción, propiedad de Cartes. El vicepresidente Hugo Velázquez otra vez se encuentra en el binomio presidencial que apoya Abdo para 2023 .

La deficiencia de nuestro país contrastó con la rápida reacción de Uruguay y Paraguay. Pero tampoco reluce todo. En Asunción quedó observado el vicepresidente Hugo Velázquez. Supo en otro tiempo ser fiscal en Ciudad del Este. Se le atribuyen nexos, que niega, con el grupo Hezbolá. Es probable que la historia del avión, si no se tapa, recién esté empezando. La deficiencia de nuestro país contrastó con la rápida reacción de Uruguay y Paraguay. Pero tampoco reluce todo. En Asunción quedó observado el vicepresidente Hugo Velázquez. Supo en otro tiempo ser fiscal en Ciudad del Este. Se le atribuyen nexos, que niega, con el grupo Hezbolá. Es probable que la historia del avión, si no se tapa, recién esté empezando.

Según los de Asunción, Clarín también menciona cómo pudo haber pasado desapercibido Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión carguero, teniendo en cuenta que en Triple Frontera se cuenta con máquina lectora de huellas dactilares que opera la Policía Aeronáutica que se encuentra a cargo de la Gendarmería Argentina.

“Entre que el Gobierno se percató de la presencia de la máquina y se confirmó que uno de los pilotos era, en efecto, miembro de la Guardia Revolucionaria Quds se perdieron nueve días. Los que demoró el FBI en enviar la información. La Argentina dispone en Ezeiza de una máquina lectora de huellas dactilares que opera la Policía Aeronáutica. Otra está en la Triple Frontera a cargo de la Gendarmería. ¿Por qué no se activaron para corroborar que Gholamreza Ghasemi era quién es? ¿Inoperancia o complicidad?”, cuestiona la columna de opinión firmada por Van Der Kooy.

avion emtrasur.jpg Infografía del diario Última Hora, de Asunción, para atacar a Horacio Cartes.

---------------------------

Más contenido en Urgente24:

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2022 en Argentina

Previaje 3 confirmado: A partir de cuándo se podrá utilizar

4 opciones diferentes para pasear en Buenos Aires

Se viene un nuevo Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile

Italia en Buenos Aires: 7 restaurantes imperdibles