"Hay muchas provincias en donde nosotros vamos a ir recuperando volumen político fuerte en las próximas elecciones", dijo convencido el diputado nacional.

Para su objetivo, Martín Tetaz cuenta que viene recorriendo varias provincias del país. Por ejemplo, en los últimos días lanzó un spot de campaña junto a un grupo de voluntarios en la que simularon correr una carrera hacia atrás, en el que recurrió a la ironía para criticar la gestión del intendente Fernando Espinoza en el distrito de La Matanza y, a la vez, demostrar el "atraso" del lugar tras 39 años de peronismo/kirchnerismo. "Matanza Avanza para atrás", reza la campaña.

De todos modos, y aunque la idea es fortalecer la coalición opositora, Tetaz admite que desde su lugar, aspira a que sea la Unión Cívica Radical (UCR) uno de los partidos que mayor "volumen político" gane a nivel nacional.

Si la imagen de Milei cae ¿es una oportunidad para JxC?

Por otro lado, y consultado sobre las últimas encuestas difundidas que señalan que el economista libertario y diputado nacional Javier Milei ha decaído en su imagen, Martín Tetaz fue tajante, y consideró que "el debilitamiento de Milei es una cuestión circunstancial".

"Yo creo que la figura de Milei se va a nacionalizar... Está pasando ahora por un mal momento porque se sobregiró para decirlo de alguna manera, o mostró su opinión en algunos temas en los cuales resultó en posición demasiado polémica. Además el espacio de ellos (por La Libertad Avanza) está teniendo una crisis interna formidable", opinó.

Asimismo, consideró que desde Juntos por el Cambio "tenemos que construir la mejor opción opositora más allá de si se debilitan o no los otros candidatos. No podemos aspirar a ganar por debilidad de los demás, tenemos que construir pensando que los demás están fuertes", sentenció Martín Tetaz.

De todos modos, explicó que las puertas de Juntos por el Cambio no están cerradas para Javier Milei ni para nadie, ya que "el criterio de ampliación de JxC no es nominal ni puede ser nominal, es un criterio programático. Es decir, todos los que estén de acuerdo con ese programa de gobierno, se llama Milei o lo que sea, son bienvenidos en ese programa, esencialmente el criterio de admisión es programático y no nominal".

La interna de Juntos por el Cambio "un juego de niños"

Sobre las crisis internas en los partidos políticos de la Argentina, Martín Tetaz prefiere opinar solo de la situación de la coalición opositora, y aunque admitió que hay tensiones "que son normales", aclaró que JxC está "más unido que nunca" y que será "la gente" la que decidirá quién es el candidato ideal para pelear en el 2023.

"Juntos por el Cambio está más unido que nunca, sí, tenemos muchos candidatos potenciales a la presidencia, potenciales a gobernaciones de cada una de las provincias, y eso no había pasado nunca en la historia de la política Argentina... nunca hubo un espacio que tenga tanto volumen político y tantos candidatos", dijo el legislador nacional, e insistió: "nunca hubo un espacio con media docena de candidatos presidenciales competitivos para una elección, esto es primera vez eso está pasando".

De todas formas, dijo que son obvias y normales las tensiones dentro de la coalición "pero no hay ningún problema porque nosotros creemos en que la gente es la que elije la mejor versión de Juntos por el Cambio. Gracias a la PASO, que permite que no se rompa nada".

A su vez, insistió en que las aspiraciones individuales de todos, "que son legítimas", deben dirimirse en unas PASO: "que se presenten quienes tengan esas aspiraciones y finalmente sea la gente que ordene esas aspiraciones y elija la mejor versión para ganar en el 2023... Así que esa es la tranquilidad nuestra para el año que viene, luego las tensiones que se ven entre los líderes son naturales, cada partido quiere fortalecer su identidad y eso también está bien", sentenció.

Por último, consideró que las internas de la oposición es un "juegos de niños" si se compara con las crisis de otros partidos políticos de la Argentina.

"La verdad es que cuando uno mira las diferencias internas que puede haber en Juntos por el Cambio en la perspectiva de los problemas que tienen los otros espacios políticos, somos la filarmónica de Nueva York, porque uno mira hacia la derecha y está el liberalismo matándose partidos en 14 pedazos con una crisis interna formidable, y cuando uno mira hacia el peronismo la crisis es obvia, la ruptura entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, y se manifiesta también en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la ruptura del bloque de Máximo Kirchner", cerró.