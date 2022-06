La embajada china en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tres de las empresas en China acusadas de ayudar al ejército ruso, Connec Electronic Ltd., World Jetta con sede en Hong Kong y Logistics Limited, no pudieron ser contactadas para hacer comentarios. Los otros dos, King Pai Technology Co. y Winninc Electronic no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Hong Kong se considera parte de China a efectos de los controles de exportación de Estados Unidos desde la represión de Beijing sobre la autonomía de la ciudad.

La inclusión en la lista negra de empresas significa que sus proveedores de Estados Unidos necesitan una licencia del Departamento de Comercio antes de poder enviarles.

Estados Unidos se ha propuesto con sus aliados castigar al presidente ruso, Vladimir Putin, por la invasión, que Moscú llama una "operación especial", al sancionar a una serie de empresas y oligarcas rusos y agregar a otros a una lista negra comercial.

Si bien los funcionarios estadounidenses habían dicho anteriormente que China en general cumplía con las restricciones, Washington prometió monitorear de cerca el cumplimiento y hacer cumplir rigurosamente las regulaciones. La secretaria adjunta de Comercio para la Administración de Exportaciones, Thea Rozman Kendler, en el mismo comunicado, decía:

No dudaremos en actuar, independientemente de dónde se encuentre una parte, si está violando la ley de los Estados Unidos

