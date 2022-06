Casi default pero el rublo sigue mejorando ante el dólar

La paridad US$/RUB se encuentra en un rango 53,07 / 54,13. Cuando comenzaron las sanciones de Occidente llegó a estar en 134. Luego se fortaleció e invirtió la tendencia. Se encuentra por debajo del soporte crítico del mínimo del 30/03/2018 de 54,35. ¡Y eso sucede cuando Rusia es acusada de estar ingresado al default!

El rublo sigue apalancado en el petróleo, pero... hay preocupación con la Argentina. La demanda de gas y petróleo no deja caer al rublo.

El default

Es cierto: Bloomberg, con firma de Giulia Morpurgo y Libby Cherry, afirmó: "Rusia dejó de pagar sus bonos soberanos externos por primera vez en un siglo, la culminación de sanciones occidentales cada vez más duras que cerraron las rutas de pago a los acreedores en el extranjero."

Es correcto: una sanción Made in USA fue impedir que Rusia pueda pagar sus deudas. ¿El incumplimiento provocado es incumplimiento? Forzar incumplimientos es una irresponsabilidad financiera de parte de la Administración Joe Biden porque es un antecedente que desorganiza el mercado de deuda pública.

The Moscow Times invoca al vocero presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, afirmando:

“No hay motivos para llamar a esta situación un incumplimiento. El hecho de que los fondos no hayan sido transferidos a los destinatarios no es nuestro problema”.

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, agregó: "Todos los que entiendan, saben que no es un incumplimiento" porque Rusia envió los pagos de sus bonos internacionales el 20/05, pero que el dinero no llegó a sus destinatarios finales ya que los sistemas de compensación internacional utilizados por USA no autorizaron el pago.

Anton Siluanov.jpg Ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov.

Un argumento

Volvamos a Bloomberg:

"Durante meses, Rusia había encontrado formas de sortear las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin. Pero al final del domingo 26/06, el período de gracia de unos US$ 100 millones de pagos de intereses atrapados con vencimiento el 27/05 expiró, una fecha límite que se considera un 'Evento de Incumplimiento' si se pierde.

El camino hasta este punto ha estado lejos de ser normal, ya que Rusia tiene los recursos para pagar sus facturas, y trató de hacerlo, pero las sanciones lo bloquearon. Esas restricciones también significan que existe una gran incertidumbre sobre lo que viene a continuación y sobre cómo los inversores pueden obtener su dinero.

“Con Rusia beneficiándose del alto precio de sus exportaciones de energía, claramente tiene los medios y el deseo de pagar su deuda externa”, dijo Giles Coghlan, analista jefe de HYCM Group. Es un "incumplimiento en un sentido técnico, por lo que muchos inversores pueden estar preparados para esperar".

Dado el daño que ya se ha hecho a la economía y los mercados, el incumplimiento también es principalmente simbólico por ahora y les importa poco a los rusos que se enfrentan a una inflación de dos dígitos y la peor contracción económica en años. Pero aún así, es un marcador sombrío en la rápida transformación del país en un paria económico, financiero y político. (...)".

Alternativa

He ahí todo un desafío: ¿Puede el 60% del mundo (China + India + Rusia + Golfo Pérsico + Asia meridional) generar un mercado de capitales alternativo al de Occidente?

De la respuesta dependerá la posibilidad de que Oriente -donde hoy se encuentra la Federación Rusa- pueda ignorar las sanciones de la OTAN.

El Banco de Rusia realiza una prueba para el rublo digital con 12 bancos diferentes, revelando intenciones de comenzar ensayos pilotos con consumidores en abril de 2023 en lugar de 2024, que era la fecha inicial.

El rublo digital puede estar completamente operativo en 2023 y se procura que resulte una alternativa al sistema de pagos del dólar SWIFT.

Olga Nikolaevna, Vicegobernadora 1ra. del Banco de Rusia, según TASS, dijo: "Esto también resuelve el problema de la desconexión de SWIFT porque, con tal integración, SWIFT ya no será necesario".

“El próximo año se iniciará un trabajo más activo en la interoperabilidad de las plataformas de moneda digital nacional”, dijo ella, apuntando al renminbi o yuan chino, que es la gran ambición rusa por el volumen que tomaría esa iniciativa.

Bloomberg:

(...) Mientras trataba de abrirse camino, anunció la semana pasada que cambiaría al servicio de su deuda soberana pendiente de US$ 40.000 millones en rublos, criticando una situación de “fuerza mayor” que, según dijo, fue fabricada artificialmente por Occidente.

El último incumplimiento soberano de Rusia ocurrió en 1998, durante el colapso financiero de la nación y la devaluación del rublo.

En ese momento, Rusia evitó el incumplimiento de pago de sus eurobonos extranjeros, aunque el gobierno del presidente Boris Yeltsin renegó de US$ 40.000 millones de deuda denominada en rublos, y también dejó de pagar los billetes en dólares emitidos por el Vnesheconombank de propiedad estatal. (...)".

Antes, en 1918, el líder bolchevique Vladimir Lenin se negó a reconocer las obligaciones del régimen del zar Nicolás depuesto.

digital-yuan.jpg El sueño de Rusia es un rublo digital compatible con el renminbi digital.

Otro enfoque

El rublo se ha disparado frente a la mayoría de las monedas, incluso cuando los países occidentales han impuesto sanciones significativas.

Hay varias razones para esta situación:

Rusia ha utilizado su poderío del gas natural para exigir pagos en rublos. Como resultado, la moneda está experimentando una fuerte demanda de los países europeos. Mientras que los países occidentales han reducido la compra de petróleo y gas ruso, aumentó la demanda de China e India. Por lo tanto, en gran medida, el país se ha beneficiado porque las decisiones de Occidente provocaron un aumento en el precio de los principales productos básicos. El Banco Central ruso ha seguido respaldando la moneda con cepos a los capitales. Esto significa que ahora es difícil mover moneda extranjera desde Rusia.

Mejor esperar

US$ 40.000 millones en bonos extranjeros es una deuda relativamente modesta para una economía del tamaño de Rusia, antes de la invasión.

Los inversionistas ya registraron grandes pérdidas en estas tenencias.

Paul McNamara, administrador de fondos de bonos de mercados emergentes en GAM, dijo:

“Creo que es una demostración interesante de lo que los estadounidenses pueden hacer si así lo desean, pero no creo que tenga grandes implicaciones económicas para Rusia”.

El lunes 27/06 el rubro alcanzó una mejora de 40% frente al dólar en lo que va de 2022.

Los tenedores occidentales de deuda rusa ahora deben decidir qué hacer a continuación.

banco-rusia-rublo-digital.jpg 10 meses para el rublo digital que podría sustituir al SWIFT estadounidense.

Los inversores pueden “acelerar” el pago, exigiendo que les devuelvan su dinero de inmediato si el 25% de los tenedores de los bonos en mora votan a favor. Eso, a su vez, desencadenaría cláusulas que permitirían la aceleración del resto de la deuda externa de Rusia.

Sin embargo, algunos tenedores pueden preferir esperar dado que es probable que las sanciones compliquen cualquier intento de presentar sus reclamos contra Rusia con acciones legales.

“No estoy seguro de qué ganan los tenedores de bonos acelerando e intentando litigar”, dijo un administrador de fondos de cobertura que tiene deuda de Rusia, y agregó que cualquier activo ruso en el extranjero que los inversores puedan tratar de perseguir en los tribunales está congelado por sanciones y, por lo tanto, fuera de su alcance. “Puede tener más sentido simplemente esperar”.

