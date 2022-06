La decisión de Rusia es una represalia estratégica contra la UE, aprovechando su poder como principal proveedor de gas natural a Europa. El Viejo Continente recibía alrededor del 40% de su gas de Rusia antes de la guerra de Ucrania La decisión de Rusia es una represalia estratégica contra la UE, aprovechando su poder como principal proveedor de gas natural a Europa. El Viejo Continente recibía alrededor del 40% de su gas de Rusia antes de la guerra de Ucrania

Por último, los precios más altos de las materias primas -commodities- también han ayudado mucho.

Un petróleo más caro significa que los clientes de Rusia ahora tendrán que pagar más dólares por cada barril y, por lo tanto, necesitarán más rublos.

Soluciones a corto plazo

Sin embargo, los expertos apuntan que los 3 factores -estrictos controles de capital, tasas de interés más altas y precios más altos de las materias primas- solo han conseguido ralentizar lo que será un año "recesivo" para la economía rusa. Scott Johnson, economista que cubre Rusia para Bloomberg Economics, dice:

El rápido ascenso del rublo es un problema para los exportadores y algunos productores nacionales, lo que se suma a la presión de las sanciones. También significa menos ingresos para el presupuesto

Pero¿puede considerarse el repunte del rublo como un barómetro para saber si las sanciones occidentales están funcionando? Para Johnson:

desde fuera de Rusia es tentador ver el repunte del rublo como una señal de que las sanciones no están teniendo el efecto deseado. Pero eso no es del todo correcto

"La apreciación ha sido impulsada en gran medida por la conversión obligatoria de los ingresos de exportación y otros controles de capital, lo que limita el flujo de efectivo desde el extranjero", explica. Al mismo tiempo agrega que:

El rublo pinta una imagen precisa de la balanza de pagos, pero no de la economía subyacente, donde las perspectivas son más funestas

En la misma línea piensa Laidler:

El repunte del rublo ahora puede haber terminado. La fortaleza de la moneda hizo que las exportaciones rusas fueran menos competitivas y las sanciones estadounidenses más estrictas han aumentado las posibilidades de un incumplimiento de la deuda

