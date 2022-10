Donald Trump demandó a CNN por daños y perjuicios

image.png Donald Trump llegó a explotar tanto en Twitter que la red social tuvo que suspenderle su cuenta. El estallido del capitolio derivó en la creación de su propia red social, Truth Social.

Pero no fue solo con CNN con quien se la agarró Trump en su presidencia, incluso le pegó a The New York Times muchas veces. Ambos medios fueron los supuestos generadores de fake news para Trump, cosa que llevaba a que el mandatario explotara en Twitter, red donde luego fue vetado.

Se esperará a por mayor información para ver como avanza este caso entre el reconocido medio en todo el mundo y el posible candidato del republicanismo para el 2024.

