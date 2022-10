Disney pacta con Dan Loeb: Hay un nuevo miembro en la junta

Everson dejo Meta el año pasado tras haberse perdido una posible promoción en la empresa, puesto de directora comercial que terminó ocupando la jefa de asociaciones Marne Levine.

image.png Carolyn Everson, la nueva empresaria que estará en la junta de Disney.

Tiempo después Everson se convirtió en presidente de Instacart, pero dejó la aplicación de deliverys luego de tres meses al mando. Según informó el Financial Times, la experimentada había chocado con los líderes por el alcance de su papel, cuestión que no le gusto a la profesional que cuenta con una buena experiencia empresarial. Vale aclarar que también forma parte del directorio de Coca-Cola, dato no menor en su currículum.

A partir del 21 de noviembre Everson formará parte de la mesa más importante de Disney. Se verá qué influencia generará en el futuro en la empresa del ratón, compañía que busca reinar en el streaming y controlar el ambiente del entretenimiento.

