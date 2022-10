“No estamos teniendo reuniones sobre este tema”, dijo al medio británico FT. “No creo que sea una crisis”. La caída del precio de las acciones del banco refleja sus profundos problemas y la falta de una solución obvia, dijo el ejecutivo.

Es "una señal preocupante" que el valor bursátil del banco suizo haya caído por debajo de los 10.000 millones de francos suizos, según los analistas dirigidos por Tom Hallet el viernes. "Tememos que Credit Suisse se vea atrapado en un ciclo de retroalimentación negativa similar al que tuvo Deutsche Bank en 2016".

wall street.jpg

¿Humo en Wall Street?

Otros buscan hablar de una escalada de crisis de deuda corporativa y un efecto dominó sobre los bancos, poniendo ahora al BBVA en el ojo de la tormenta, pero es interesante lo que marcó Yahoo! Noticias desde Hong Kong:

Sin embargo, el autor consultó a algunos amigos que están en el círculo financiero europeo, y todos dijeron que no habían oído hablar de la agitación de la industria. Todos disfrutan de un delicioso vino y comida los fines de semana como de costumbre, que no parece ser el ambiente en la víspera de la crisis. Uno de los "protagonistas" de los rumores, el director ejecutivo de Credit Suisse, Ulrich Koerner, también emitió un memorando interno para todos los empleados, enfatizando el sólido capital y la liquidez del banco, y llamando a todos a no creer en declaraciones objetivamente inexactas.

En cuanto al sitio web oficial de la Reserva Federal de USA, de hecho llevará a cabo una "reunión bajo Procedimientos Acelerados" a las 11:30 a. m. hora local del lunes para "revisar y determinar las tasas de avance y descuento". Sin embargo, la llamada "reunión de emergencia" en realidad se refiere a todas las reuniones de la Fed, excepto las reuniones de tasa de interés fija, que se llevan a cabo varias veces al año. La fecha de esta reunión se confirmó hace más de un mes, y no significa que esté ocurriendo un "gran evento".

Además, como señaló Jim Bianco, presidente de Bianco Research, desde que las acciones de memes se pusieron de moda hace dos años, cada vez más personas han tratado de difundir sus opiniones en plataformas en línea para influir en las tendencias del mercado y, a menudo, optan por vender los fines de semana ( para que Hay mucho tiempo para fermentar), al igual que los rumores de un "golpe de estado ruso" hace dos semanas, o las especulaciones sobre "cambios de personal" en el PCCh, esta vez es "Credit Suisse y Deutsche Bank's turno", pero no hay pruebas concretas que lo respalden.

Sospechas de las criptomonedas

Es una posibilidad que algunos criptográficos con un muy buen manejo del algoritmo y de las redes sociales esté intentando instalar la inestabilidad de la banca tradicional.

Sospechosamente, según Samson Mow, este escenario podría resultar muy favorable para Bitcoin. "Incluso si Credit Suisse o Deutsche Bank colapsan y provocan una crisis financiera, no veo que vayamos mucho más abajo", dijo el estratega de marketing y experto en Bitcoin.

En tanto, el famoso autor del libro superventas Padre Rico Padre Pobre, Robert Kiyosaki, predijo que el dólar estadounidense se desplomará en enero del próximo año después de que la Reserva Federal cambie de rumbo. Obviamente, nombró a bitcoin como una de las inversiones para comprar mientras la Fed continúa aumentando las tasas de interés.

