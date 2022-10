Legislativas y gobernadores, la elección que ganó Jair Bolsonaro

Eduardo Pazuello, incluso, fue el diputado más votado en el estado de Río de Janeiro, el tercero más poblado.

Otro candidato del PL, Nikolas Ferreira, fue el diputado más votado del país con más de 1,4 millones de votos, con solo 26 años.

La lista de bolsonaristas al Senado incluye desde el ex futbolista Romario (reelecto) hasta Marcos Ponte, un antiguo astronauta y ex titular de Ciencia que desbancó a un aliado de Lula, Márcio França, favorito en las encuestas.

Otros tres ex ministros, la ultraconservadora Damares Alves (Mujer); Teresa Cristina (Agricultura) y Rogerio Marino (Desarrollo) y el actual vicepresidente, fueron también reelectos al Senado, que en 2023 debe confirmar dos jueces de la Corte Suprema.

moro.jpg Sergio Moro, exministro de Jair Bolsonaro y exjuez que llevó a la cárcel a Lula da Silva, consiguió un escaño en el Senado de Brasil.

También entran a la Cámara Alta el ex juez y ex ministro Sergio Moro, que rompió con Jair Bolsonaro, y el ex fiscal Dalton Dellagnon. Ambos archirrivales de Lula da Silva fueron figuras clave en el proceso "Lava Jato", que investigó un enorme sistema de corrupción en la estatal Petrobras. Los dos llevaron a Lula da Silva a la cárcel durante 19 meses, pero la sentencia fue anulada por irregularidades procesales.

Gobernadores

En cuanto a la elección de gobernadores, en Río de Janeiro fue elegido Claudio Castro (PL), un duro golpe para la izquierda brasileña que, bajo la venia de Lula da Silva, aspiraba llegar al poder del tercer estado más populoso del país.

Aunque la mayor sorpresa ocurrió en Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, con la victoria parcial en primera vuelta de Tarcisio Freitas, ex titular de Infraestructura, que aparecía segundo en los sondeos.

balotage.jpg Fernando Haddad y Tarcísio de Freitas, los candidatos a gobernador de São Paulo en la segunda vuelta.

Freitas (PL) venció a Fernando Haddad, ex alcalde de la megalópolis de Sao Paulo y delfín de Lula da Silva derrotado por Jair Bolsonaro en las presidencial de 2018, y los dos se medirán el 30 de octubre en un balotaje.

Las elecciones también dieron alguna victoria a las causas progresistas, con las primeras diputadas federales trans de Brasil, Erika Hilton, Duda Salabert, y Robeyoncé Lima.

