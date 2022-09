Disney: El streaming atenta contra los parques temáticos

Así Disney, como muchas otras compañías, gasta y no para de gastar constantemente, cuestión que le parece estar funcionando teniendo en consideración que, según datos publicados en agosto, superó a Netflix en suscripciones. Con 221 millones de personas adheridas al servicio, Disney+ es un hit. Se estima que sumando Disney+, Hulu y Espn+ (en Estados Unidos no se utiliza el Star+ como sudamérica) conseguirían unos ingresos aproximados a US$ 12 mil millones de dólares.