Incendian un puesto de Gendarmería: "La idea es tomar todo Mascardi"

"Todo el suministro de agua, que viene de una represa, también la destruyeron. No tenemos agua, no tenemos nada, no podría estar en la casa".

incendio en mascardi.jpg Por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, Gendarmería Nacional custodiaba – desde hace dos semanas - una propiedad privada, lindera a la ocupación mapuche, que fue destruida por integrantes de la misma agrupación. La casilla incendiada estaba dentro de la propiedad. Los encapuchados la rodearon y arrojaron líquido combustible para provocar el incendio e hicieron lo propio con un galpón situado en la misma propiedad.

" Hasta que los bomberos tuvieron que apagar el fuego, fue un acto premeditado, me han contado que están viendo camionetas importantes saliendo de la toma. Tienen un apoyo logístico más que importante", manifestó.

" Las autoridades nacionales y provinciales tomaron conciencia después de dos años que no son hechos aislados sino que están planificados. Ayer fue mi predio pero esto sigue y la idea es tomar Villa Mascardi. No sé si es por una reivindicación territorial, no creo porque no son mapuches. La idea es ir avanzando, quemando propiedades y desalojando a los vecinos… el miedo es indescriptible", agregó.

Por último, explicó que no se trata de un ataque aislado, sino que son planificados y con el agravante de atentar contra las fuerzas nacionales. "Esto no es un ataque contra Luis Dates, sino contra el Estado y la Gendarmería, no es un hecho menor. Se trata de un ataque armado contra las fuerzas nacionales, estamos retrocediendo cientos de años y nadie hace nada. Yo no les tengo miedo, yo estoy actuando con la ley, no con armas, actuó con el código penal en la mano y no les tengo miedo", sentenció.

"Ya está pasando algo similar a lo que está pasando en el sur de Chile, donde no hay ningún límite en cuanto al accionar de esta gente", lamentó.

Reiteró que en los últimos días en la toma del predio de Gas del Estado, donde están asentados, se ha visto mucho movimiento de gente e incluso camionetas 4x4 entrando y saliendo, con lo cual "esto demuestra que esto se venía premeditando y hay un apoyo logístico más que importante atrás".

Manifestó que tras lo ocurrido Gendarmería iba a hacer retenes. "Entiendo que la justicia va a tener que actuar, y esta vez va a tener que actuar en serio". Enfatizó que "ya no pueden mirar para otro lado, esto ya es un ataque al Estado Nacional".

Consultado por la causa en la que se investiga el ataque a su propiedad el pasado 1 de agosto, dijo que aún no hay novedades

Según 'ANB', otros vecinos de la zona, apuntan como responsables a los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu, quienes ya fueron acusados por numerosos ataques en la villa.

"Se escuchó un griterío de muchas personas que bajaban de la montaña y a continuación disparos", aseveraron los vecinos consultados por ese medio. Y agregaron que también incendiaron un galpón de herramientas.

Cabe recordar que en Villa Mascardi se vive una situación de extrema tensión a partir del asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu en 2017

