Disney se apura: comienzan las negociaciones por Hulu

“Tendríamos que tener la propiedad total de Hulu para integrarlo en Disney+. Nos encantaría llegar al punto final antes, pero eso obviamente requiere un cierto nivel de propensión para que la otra parte tenga términos razonables y podamos llegar allí”, explicó su CEO en la última conferencia hacia los inversores el pasado 14 de septiembre.

A pesar de esto, desde el otro lado parecen apuntar a lo mismo: fue el CEO de Comcast, Brian Roberts, quien explicó que quiere adquirir lo que Disney tiene de la plataforma. La empresa que cuenta con NBC Universal y Peacock parece dar marcha atrás a la posibilidad de dejar ir su servicio:

“Hulu es un negocio fenomenal. Tiene un gran contenido, y yo creo que si estuviera a la venta, puesta en venta, Comcast estaría interesado, al igual que lo estarían muchas otras compañías. Se tendría que hacer una gran subasta si ese fuera el caso”, disparó Roberts en sus redes en el pasado.

image.png Comcast, por su lado, parece complicar las negociaciones entre las partes. Se desconoce el porque real, pero habría una posible razón.

Las negociaciones entre las partes iniciaron en 2018, pero quedaron pendientes para ver que sucedería en el futuro. Disney originalmente arrancó como inversor de Hulu en 2009, pero cuando adquirió la parte de entretenimiento de 21st Century Fox sumó a su dominio gran parte de la compañía, lo que llegó a que tenga más injerencia en la misma.

Desde allí todo cambió y la empresa de Walt Disney parece tener entre ceja y ceja el mercado de las plataformas.

Y esta competencia no viene desde la nada, considerando que Comcast también propuso un monto de unos US$ 65.000 millones de dólares para comprar la parte de Fox en el pasado, llevando a que Disney luego levante la vara a unos US$ 71.300 millones de dólares y adquiera la compañía finalmente.

image.png Disney ya cuenta con parte de Fox, pero va a por mas.

Pero en 2019, tras largas negociaciones, habían llegado a un acuerdo que estipulaba que Disney podría comprar la parte restante a Comcast en 2024, todo a un ‘justo precio del mercado de ese momento’. El problema está en que Disney quiere adquirir esa oportunidad antes y desde Comcast parecen hacerse desear, elevando sus pretensiones y el posible valor de la plataforma.

Estas pretensiones, según explica The Hollywood Reporter, vendrían de la caída de los valores del servicio de streaming, que tras las métricas presentadas por parte de la audiencia, dieron cuenta una baja en las cantidades de suscriptores anuales. Con el covid el mercado se disparó, pero luego todo bajó de golpe, y es ahí donde Disney quiere entrar y Comcast parece hacerse el distinto.

Se esperará a por una resolución de este conflicto, cuestión que podría cambiar el mapa del entretenimiento como lo conocemos. Urgente24 seguirá el caso de cerca.

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández y Miguel Pesce le rayaron el auto a Massa

Aníbal Fernández: "Los saco re mil cagando si me dicen algo"

Senado: Cristina consigue los votos y va por la Corte

Vialidad: La "fantasía" de los fiscales, según CFK