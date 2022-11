Pero uno de ellos, que sí estaba con él en la gira y mantenía informado al resto en Buenos Aires, contó que el susto fue mayúsculo. Fernández sintió un frío helado en la espalda cuando se dirigía al hotel The Apurva Kempinski para participar de la primera jornada del G20 Pero uno de ellos, que sí estaba con él en la gira y mantenía informado al resto en Buenos Aires, contó que el susto fue mayúsculo. Fernández sintió un frío helado en la espalda cuando se dirigía al hotel The Apurva Kempinski para participar de la primera jornada del G20

Al rato tuvo fuertes mareos y -contaría más tarde- como si alguien le clavara las uñas dentro de su estómago. Los especialistas constataron que tuvo dos vahídos y en el parte médico escribieron que padeció una gastritis erosiva que generó un sangrado y una baja de presión importante.

El episodio en Indonesia fue grave. Más grave de lo que se informó El episodio en Indonesia fue grave. Más grave de lo que se informó

Cristina también se asustó. Quienes hablaron con ella dicen que volvió a recordar a Kirchner y al estrés desmedido que provoca el poder. Llamó a su socio para saber cómo estaba. Fue una buena charla. Habrá que ver si se trató de una frase de ocasión el compromiso de volver a verse o si, dadas las circunstancias, ocurre".

image.png

Clarín especula: Licencia de Alberto Fernández y, ¿reemplazo de CFK?

Luego, el periodista Eduardo Van der Kooy lanzó una especulación que no pasó desapercibida:

"¿Y si el Presidente pide licencia? Su trastorno de salud activó alarmas en el kirchnerismo que, con Cristina a la cabeza, intenta diferenciarse del Gobierno. Y hacerse cargo provisoriamente del PEN afectaría el plan

Entonces, profundizó su hipótesis e intentó rescatar a Fernández, dejando una idea muy sutil: El mandatario está dando la vida por el país (¿?).

“Un estado de posible zozobra nunca antes contemplado ha comenzado a merodear a Cristina Fernández y al kirchnerismo. No tiene relación ni con la cruzada contra la Corte Suprema ni con el horizonte turbio que se divisa en alguna de las causas por corrupción. La razón está en la llamada que la vicepresidenta hizo de apuro a Bali, Indonesia, cuando se enteró de que Alberto Fernández había sufrido un trastorno de salud.

Esa comunicación tuvo dos caras. La preocupación genuina de la dama por el incidente presidencial. También, la amenaza potencial de que el episodio pudiera obligar a modificar la estrategia política que viene desarrollando Cristina. Distanciarse de un Gobierno de cuya arquitectura política fue fundadora para ataviarse con un ropaje casi opositor. Recorrido que inició durante el primer año de gestión de Alberto, profundizó por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó en un raid que incluyó el “operativo clamor” de los actos de Pilar y La Plata.

¿Qué ocurriría si el Presidente vuelve a tener un percance en su salud? ¿Qué haría la vicepresidenta si, en algún momento, los médicos sugirieran al paciente un tiempo de descanso? Una licencia, por ejemplo. Salvando los tiempos, las circunstancias y los protagonistas, surgen analogías inevitables. En septiembre de 1975 Isabel Perón inició una licencia de poco más de un mes. Estaba abrumada por la crisis y el estrés que la causaba. El Poder Ejecutivo quedó en manos de Italo Lúder. Titular del Senado. A la postre candidato que en 1983 fue vencido por Raúl Alfonsín ¿Qué ocurriría si el Presidente vuelve a tener un percance en su salud? ¿Qué haría la vicepresidenta si, en algún momento, los médicos sugirieran al paciente un tiempo de descanso? Una licencia, por ejemplo. Salvando los tiempos, las circunstancias y los protagonistas, surgen analogías inevitables. En septiembre de 1975 Isabel Perón inició una licencia de poco más de un mes. Estaba abrumada por la crisis y el estrés que la causaba. El Poder Ejecutivo quedó en manos de Italo Lúder. Titular del Senado. A la postre candidato que en 1983 fue vencido por Raúl Alfonsín

Alberto superó el inconveniente de salud durante la gira. La endoscopía de este sábado no arrojó novedades. Admitió que está sometido a los problemas infinitos de la Argentina y a las presiones. ¿Una alusión a los desafíos de Cristina y de La Cámpora? El Presidente no acostumbra ser un paciente obediente. Lo es únicamente en el tiempo que le dura el miedo. Volverá a hacerse estudios sobre la gastritis erosiva, según los consejos del médico personal Alberto superó el inconveniente de salud durante la gira. La endoscopía de este sábado no arrojó novedades. Admitió que está sometido a los problemas infinitos de la Argentina y a las presiones. ¿Una alusión a los desafíos de Cristina y de La Cámpora? El Presidente no acostumbra ser un paciente obediente. Lo es únicamente en el tiempo que le dura el miedo. Volverá a hacerse estudios sobre la gastritis erosiva, según los consejos del médico personal

Aquellos previsibles descuidos presidenciales hacen fruncir el ceño al kirchnerismo. Remontan además a situaciones que no son lejanas. Cristina también temió el abismo cuando en agosto detonó la renuncia del ex ministro Martín Guzmán y colocó al Gobierno casi fuera de control. Con la estampida del dólar. La debilidad objetiva de Alberto la colocó por momentos en la escena imaginaria de tener que hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Pánico. Pareciera que los estados de fragilidad, al menos en la salvaje interna oficialista, habrían pasado a ser un activo político presidencial”.

image.png

En tanto, Alejandro Borensztein apeló a la misma idea pero con humor, aunque no por eso inocente:

Corresponde, y es de buena gente, hacer un sincero pedido de disculpas. Uno toma verdadera conciencia del peligro cuando lo enfrenta. Te puede pasar en un avión, en un barco o en un gobierno. Y esta vez, todos vimos de cerca el precipicio. Una hemorragia estomacal no es chiste y, ante los hechos, quedó claro el riesgo que estamos corriendo. La ley de Oro Kirchnerista es infalible y, si algo malo pasara, es obvio que todo sería peor. Amigos, cuidemos lo que tenemos, tratémoslo con cariño porque la alternativa es tremenda.

De hecho, bastó que el querido Alberto fuera internado cuatro horas en Bali para que Cristina tome carrera y se subleve contra la Corte Suprema. Si lo internaban dos días, te cerraba Tribunales. Seamos claros: no nos podemos dar el lujo de que se nos caiga Alberto. Mejor tener en la Rosada a uno que vende autos y no a uno que los roba.

Por eso querido Presidente (ya vamos sacando comillas y poniendo mayúscula), a partir de ahora vamos a cuidarte. Todos queremos que llegues a diciembre de 2023. Vivo Por eso querido Presidente (ya vamos sacando comillas y poniendo mayúscula), a partir de ahora vamos a cuidarte. Todos queremos que llegues a diciembre de 2023. Vivo

Durante mucho tiempo sostuvimos, desde esta página, la idea de que Ella te había designado como candidato para después poder humillarte por todas las barbaridades que le dijiste durante diez años. Ahora está claro que el plan era mucho peor que humillarte.

Los medios informaron que Cristina llamó a Bali para consultar sobre tu salud. No te quiero asustar pero Ella no llamó para ver si habías mejorado, sino para ver si ya podía ir organizando funerales. Es así macho. Asumí la realidad y cuidate. Te necesitamos sano Los medios informaron que Cristina llamó a Bali para consultar sobre tu salud. No te quiero asustar pero Ella no llamó para ver si habías mejorado, sino para ver si ya podía ir organizando funerales. Es así macho. Asumí la realidad y cuidate. Te necesitamos sano

No le des bola, no te dejes apretar. Bloqueala en el Whatsapp o dale el celu a otro para que la atienda. No digo Cerruti porque la va a irritar más pero se lo podés pasar a Cafiero y que se arregle. De paso justifica el sueldo.

También podés cambiar de mail o poner el mensaje “I will be out of the office until December 10th, 2023” (ponelo en inglés que total no entiende).

Está claro que todo el Instituto Patria está conspirando. Cada dirigente de La Cámpora tiene un muñequito con tu cara llena de alfileres. Seguro que los reparte el Cuervo Larroque, que debe tener la casa llena. Te están haciendo un ritual de Vudu Haitiano.

Por eso, desde acá vamos a ayudarte para que la agresión y el destrato de la dueña de tus votos no te mate de un disgusto. Hay que cuidarte como nunca, hermano. A partir de hoy no más presidente entre comillas, no más chistes con lo del topo infiltrado, no más Rolo Puente. Ni yo ni nadie. Desde ahora, todos bancando. Mañana mismo le aviso a Lanata, a Feinmann, a Jony Viale, a Nelson Castro, a Fernández Díaz, a los Leuco, a los Wiñazki, etc. (vos pasame la lista que yo me ocupo).

Aguantá campeón. Hacé la plancha. Comé sano. No labures (igual no estabas laburando mucho que digamos). Tomátelo con calma. Comprate los libros de Chopra. Agarrá la viola. Empezá a hacer meditación. No sé, fijate.

Hacelo por vos, por nosotros y por todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino Hacelo por vos, por nosotros y por todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino

Más contenidos en Urgente24

Fracaso total de la TV Pública en Qatar 2022: El rating fue el peor de los últimos 3 mundiales

Qatar 2022: 900 kg de carne, viento afuera, frío adentro

5 restaurantes frente a la Costanera para comer el finde

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Ilan Goldfajn, del FMI al BID: Paulo Guedes lo hizo

Guerra en la City Porteña entre falsos gurúes tras perder $90.000 millones