Qatar 2022: 900 kg de carne, viento afuera, frío adentro

Live Blog Post Carlos Maslatón reporta desde Qatar 2022 El abogado bitcoinero compartió imágenes y algunos detalles de su experiencia en el Mundial: Mucho viento afuera y frío en el interior del estadio de Lusail, que está situado en la ciudad sureña de Lusail, a 15 kilómetros al norte del centro de Doha. https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1594296199237947392 Les comento que el viento es infernal, a cancha abierta habría desvío total de la pelota. Se entiende el formato y diseño de las canchas. Nos volamos en la fila. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 20, 2022 https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1594328604594282499 Los regalos para la zona Hospitality. Tiene sentido la pashmina, hace frío en la cancha, entre los chorros de aire acondicionado y el hecho de que estamos casi en invierno. No van pantalones cortos en este Mundial, cuidado. pic.twitter.com/agvwsLYSj9 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 20, 2022 https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1594338894656557060 Farruco y la apología de la drogadicción, ahora mismo en Al Bayt Qatar, muy liberales las autoridades del emirato. Por ahora va todo 100% perfecto. Mundial XXII de la FIFA. pic.twitter.com/w5dT2RwOxM — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 20, 2022

Live Blog Post Las selecciones de Argentina y Uruguay llevaron 900 kilos de carne El asado no podía faltar en Qatar 2022. El diario británico Daily Mail reveló que Argentina y Uruguay transportaron 900 kilogramos de carne a Doha, con el fin de realizar parrilladas, que son parte fundamental de la cultura. El entrenador argentino Lionel Scaloni dijo días atrás: "Mi comida favorita es el asado, pero es más que eso... crea una atmósfera de una atmósfera colectiva. Es parte de nuestra cultura". "Durante el asado hablamos, reímos, nos relajamos y nos comunicamos... No necesariamente se trata de la carne, aunque nos encanta, pero es parte del ambiente de intimidad", agregó. El Daily Mail dice que la Selección Brasil llevó algo de café tradicional, especias brasileñas y 30 kilogramos de harina de mandioca para cocinar el plato brasileño farofa

https://twitter.com/Benzema/status/1594110672761081857 De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

