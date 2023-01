Cadena nacional por Fernando Báez Sosa: "Son unas HDP"

https://twitter.com/Dr_GaIIardo/status/1615036957939335168 El último tuit de Marina Abiuso nombrando a Lucio es del 2021. https://t.co/P8Cub6WpiT pic.twitter.com/S59QgPoLYb — Dr. Gallardo (@Dr_GaIIardo) January 16, 2023

El afán con el que canales de noticias y ciclos de la televisión abierta han puesto en transmitir el segundo a segundo de las audiencias llevó a que muchos de los televidentes expresaran su disgusto, indicando que el objetivo que estaba por detrás era dejar de lado otros tópicos. El medio que estuvo a la cabeza de esto fue, sin dudas, TN.

Fue justamente a raíz de la señal del Grupo Clarín y de su editora de género, la ya mencionada Abiuso, que se abrió un poderoso debate que empezó con algunos tuits aislados y terminó siendo protagonizado por buena parte del periodismo.

La premisa era que el feminismo no se había expresado en ningún momento ni solidarizado con la familia Dupuy y que Abiuso, desde su rol, había impedido que los datos y repercusiones del asesinato del chico de cinco años se colara en la programación.

El primero en llevar esta cuestión a la pantalla fue Trebucq. El conductor de La cruel verdad estalló contra aquellos sectores radicalizados que nunca salieron en repudio de las asesinas, mismo caso que organismos públicos y ONGs y, por supuesto, que la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien tomó la decisión de devolverle la tenencia de Lucio a su madre y madrasta.

El Pelado de A24 se quebró contra las zurdas feministas por el silencio con el caso de Lucio Dupuy

Esa no fue la única vez que el conductor recientemente incorporado a A24 se refirió a este caso. Volvió a hacerlo en la emisión del 24 de enero.

"Ellas [Espósito Valenti y Páez] eran muy activas, participantes de diferentes comunidades ultrafeministas en la provincia de La Pampa que guardan un silencio ensordecedor a esta altura del partido. Un silencio que las define", indicó el ex periodista de Crónica TV.

Pasó más de un año y todavía la Secretaría de la Niñez, a cargo de una mujer [Marisa Graham], siguen sin decir nada del tema, sin asistir a la familia, sin mandar un abrazo cercano, fraterno. Absolutamente nada. Por Maldonado dieron vuelta el país. Ustedes también son unos hijos de puta Pasó más de un año y todavía la Secretaría de la Niñez, a cargo de una mujer [Marisa Graham], siguen sin decir nada del tema, sin asistir a la familia, sin mandar un abrazo cercano, fraterno. Absolutamente nada. Por Maldonado dieron vuelta el país. Ustedes también son unos hijos de puta

Los dichos de Trebucq fueron reflejo de lo que varios sectores, opositores no sólo al feminismo sino a cualquier tipo de causa progresista, consideraban respecto al crimen de Lucio. En resumen, consideraban a tales colectivos como cómplices del caso y que el homicidio se cometió bajo las consignas que, supuestamente, dichos grupos dictan.

Crimen de Lucio: Compartían el placer de pegarle - #LaCruelVerdad

Ante este panorama, Abiuso fue víctima de un enorme hostigamiento, al punto que se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter. Si bien la periodista fue respaldada por varias de sus colegas, tras varios días de polémica decidió expedirse por medio de un artículo de opinión para el portal de noticias de TN.

Si bien no se refirió en particular a su caso ni tampoco se victimizó por lo sucedido, le editora de género sí expuso ciertas justificaciones para explicar el porqué de la cuestión que comenzó todo el asunto, es decir, la enorme cobertura mediática para el caso de Fernando y la nula atención para el de Lucio.

Algunos de sus fundamentos fueron más que razonables, por ejemplo, que las audiencias por el crimen de Báez Sosa fueron públicas, mientras que las del proceso contra Espósito Valenti y Abigail Páez fue a puertas cerradas porque se trata de un caso de abuso sexual contra un niño y se preserva su intimidad aunque haya muerto

Sin embargo, también sostuvo que, en lo referente a la muerte de Dupuy, "hay detalles que no se publican porque no aportan más que morbo". Dicha frase resuena, teniendo en cuenta el nivel detalle con el que se ha precisado la asesinato del joven de 18 años.

Abiuso.png

Ahora bien, pese a tales reflexiones, Abiuso no dudó a la hora de deslizar, muy al estilo del "No todos los hombres son iguales", que había diversas corrientes feministas y que no todas pensaban de la misma manera. Esta aclaración por parte de la editora de género no fue casual.

Sucede que no faltaron quienes, moviéndose más por ideología que por sentido común, llegaron no sólo a ensayar una defensa para las asesinas, sino también a ubicarlas como víctimas.

Ejemplo de esto fue un documento que trascendió por parte del colectivo transfeminista y anticarcelario YoNoFui, en el cual propuso una revisión de las causas de homicidio agravado por el vínculo en las que no se haya tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma la interrupción voluntaria del embarazo.

Otro caso de mayor renombre fue el de la legisladora Ofelia Fernández, quien allá por 2021, en vez de centrarse en condenar a las asesinas, apuntó contra la supuesta homofobia que se estaba esparciendo, dado que el crimen habría sido perpetrado por una pareja homosexual, y que por ese motivo las autoridades actuaron con mayor premura.

image.png

Con todo lo relatado, queda en claro que es una discusión en la que ambos bandos han lanzado argumentos sostenibles y otros un tanto más flojos de papeles. Pero hay un enfoque que, hasta ahora, sólo una persona ha tenido y ese es Alfredo Casero. Dejando de lado las cuestiones del feminismo, odio de género, si un caso genera más rating y otro no, sostuvo:

Lo único que hablan es de los rugbiers, porque conviene que hablen los periodistas, que son los que atajan la bajada de línea del Gobierno, les conviene bajar que son unos chetos malditos que matan gente y no que son dos pobres chicas que han tenido algún problema, que mataron a un niño violándolo Lo único que hablan es de los rugbiers, porque conviene que hablen los periodistas, que son los que atajan la bajada de línea del Gobierno, les conviene bajar que son unos chetos malditos que matan gente y no que son dos pobres chicas que han tenido algún problema, que mataron a un niño violándolo

"Yo les deseo a esas dos que se re contra caguen muriendo en la cárcel, igual que a los hijos de puta que mataron a ese chico. Ahora, los periodistas no hablan del caso de Lucio Dupuy porque no les conviene, porque la bajada del Gobierno siempre la va a dar el periodismo", concluyó.

A fin de cuentas, no sería para nada raro pensar en que el poder de la pauta oficial es, una vez más, quien decide cuál es la agenda que debe instalarse en los medios.

