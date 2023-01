image.png Lucio junto a su abuelo, Ramón Dupuy.

En determinado momento, Trebucq exclamó lo que gran parte de la sociedad siente respecto a este caso:

Este tema está invisibilizado por un montón de gente, porque es un tema incómodo. A algunos sectores fanatizados, radicalizados, que defienden cuestiones ideológicas y no prácticas le molesta que dos mujeres sean condenadas Este tema está invisibilizado por un montón de gente, porque es un tema incómodo. A algunos sectores fanatizados, radicalizados, que defienden cuestiones ideológicas y no prácticas le molesta que dos mujeres sean condenadas

"No hay ningún organismo de derechos, ninguno, abrazando a Ramón Dupuy ni a su papá. No hay un organismo del Estado ayudando a Ramón Dupuy, absolutamente ninguno (...) Tantas ONG que hay, ¿ninguna está a favor de Ramón Dupuy? ¿Por qué, porque es hombre? ¿Porque Lucio era hombre, porque lo mataron dos mujeres?", se preguntó el conductor.

image.png Las asesinas de Lucio Dupuy,

Trebucq, siendo consciente de que está en la mira del progresismo y de funcionarios y periodistas del Frente de Todos, no perdió oportunidad de atajarse. En determinado momento, mostraron las imágenes de Lucio Dupuy en una marcha por la despenalización del aborto, causa que su madre y la pareja de esta militaban activamente, entre otras propias del feminismo.

A raíz de esto, el periodista manifestó: "Antes de que me corran por pelotudeces, a mí me dieron un premio en el exterior por defender los derechos de las mujeres, que quede claro. No me corran, porque hicimos notas de mujeres golpeadas, familias de mujeres asesinadas, de todo. Yo no estoy cuestionando la marcha, (...) porque lamentablemente hay hombres violentos y asesinos y hay machismo, no hay duda de eso".

Por otro lado, conversando con el abuelo de la víctima, este también manifestó su decepción respecto a Alberto Fernández, quien durante una recorrida en la que se encontraron le prometió que promovería el proyecto presentado por el diputado nacional Martín Maquieyra y los familiares. La Ley Lucio tiene por objetivo prevenir y detectar tempranamente la violencia contra de los niños, niñas y adolescentes.

image.png El Presidente junto a Ramón Dupuy.

Sin embargo, dicho proyecto no sólo no avanzó en el Congreso sino que fue cajoneado. A partir de esto, Trebucq apuntó con sus cañones al Gobierno: "(Ramón) Es un hombre nacional y popular. Quienes tanto nos hablan de todo eso lo han dejado solo. Lo que es más grave, lo han dejado solo a Lucio cuando vivía, porque no hubo ningún organismo que lo defienda".

En Argentina tiene lobby todo el mundo (...) Hay colectivo para todos y a todos los recibe el presidente, la vicepresidente, la vocera. Hay colectivo para todos, tienen lobby todos. Entonces vos escuchás y decís '¿Cuál es el logro de este Gobierno?'. Cupos trans para las chicas en el Estado. ¿Y lobby para los pibes, para los nenes? ¿Por qué no empezamos con el lobby para los chicos? el próximo 2 de febrero se dará a conocer el veredicto para las imputadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, delito que prevé una condena que ameritaría una prisión perpetua. Según la autopsia, la víctima presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data y su deceso se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones.

El próximo 2 de febrero se dará a conocer el veredicto para las imputadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, delito que prevé una condena que ameritaría una prisión perpetua. Según la autopsia, la víctima presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data y su deceso se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Rodríguez Larreta habló sobre su salud, tras una foto viral

Martín Llaryora y una definición clave entre manos

Mensaje a los mercados: Recompran deuda por más de US$1.000 millones

El Gobierno descarta decretos: "Derrota épica" de los K y señal al Congreso

A salvar los dólares: La sequía arrasa 2.2 puntos del PBI