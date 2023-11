Arde LN+: Feinmann vs. Novaresio, ¿y ninguneo a Plager?

Así como vos decís que los querés, yo no los quiero ni un poquito. Son unos hipócritas, mentirosos y además un Tenembaum que dijo públicamente que le gustaba ver fotos de niños desnudos Así como vos decís que los querés, yo no los quiero ni un poquito. Son unos hipócritas, mentirosos y además un Tenembaum que dijo públicamente que le gustaba ver fotos de niños desnudos

"No quiero discutir ese tema", respondió Novaresio, visiblemente incómodo, a lo que Feinmann replicó: "No no, obviamente. A ver, me parece bárbaro que seas amigo, yo no me meto con tus amigos de ninguna manera. Lo que sí digo es que aquellos que se dicen de una posición, no lo son. No son Corea del Centro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeleBizarra%2Fstatus%2F1724036135037632718&partner=&hide_thread=false ESCANDALOSO Eduardo Feinmann ninguneó en pleno aire de LN+ a Débora Plager y, ante la mención por parte de Pablo Rossi, redobló el desprecio.#Debate2023 pic.twitter.com/C7Ijtk1sut — TeleBizarra (@TeleBizarra) November 13, 2023

Hacia el final del envío, se dio otro intercambio llamativo, esta vez protagonizado por Feinmann y Rossi. A modo de conclusión, justo antes de que comenzara el debate entre lo candidatos presidenciales, el también periodista de Radio Mitre dijo: "Señores, nos retiramos. Nosotros hicimos la previa desde las 18:00, después post Debate Majul y Del Río".

Ante esto, al percatarse de que su colega había omitido a la conductora de 8 AM, Rossi acotó: "Y Débora Plager". Sin embargo, casi como si hubiese ignorado por completo la aclaración del periodista cordobés, Feinmann enfatizó: "Majul y Del Río".

El curioso momento fue rescatado en redes sociales, donde aseguraron que el accionar de Feinmann fue completamente intencional y que buscó ningunear a Plager. Sin embargo, ni él ni la periodista hicieron comentarios al respecto.

Más allá de esto, no sería la primera vez que el presentador de El noticiero mantiene una disputa con uno de sus compañeros. Además de la más que comentada interna con Jonatan Viale, que terminó dinamitando el pase que compartían juntos, días atrás Feinmann se trenzó al aire con la panelista Guadalupe Vázquez.

