Eduardo Feinmann, harto del Ernesto Tenembaum militante

Tenembaum manifestó "lo que estaba haciendo es increíble para su carrera periodística", en referencia a su llamamiento, pero aclaró que "realmente lo cree y que se define mucho de nuestra sociedad" en las próximas elecciones.

Feinmann rescató este extracto durante el pase del día de ayer entre su ciclo y el de Pablo Rossi. "Está muy de moda eso, la micromilitancia. Eso lo veo en mucho periodista K, en distintos medios esto de la micromilitancia. 'Tenemos que convencer de a uno, de buenas maneras y explicarles por qué Sergio Massa es conveniente y Milei no lo es'", introdujo.

"Me pasaron un video de un periodista. Bah, ponele, qué sé yo, que antes decía que le gustaba ver fotos de chicos desnudos. Ahora parece que está en una nueva etapa del periodismo. Un tal Ernesto", lanzó filosísimo el conductor, en referencia a los polémicos dichos de Tenembaum sobre la pornografía infantil que realizó en el pasado.

Indudablemente para este señor, es increíble para su carera. Trabaja en un medio norteamericano [CNN] , cuando se enteren que este señor opina de esta manera, metiéndose de esta manera, yo no sé qué va a decir

Además, afirmó "no coincidir en nada" con su colega Luis Novaresio, por su decisión de votar en blanco, que según Feinmann beneficiaría potencialmente al más votado.

Los argumentos de Tenembaum contra Milei

En su editorial, consideró además que un eventual triunfo de Milei llevaría al país a "una tragedia" en términos de "valores, en términos económicos, en términos de relaciones entre nosotros; una tragedia en términos de la ruptura de los consensos más sanos que tiene la sociedad argentina", según remarcó.

Me resulta muy importante que no gane Milei. Lo dije hace muchos meses, cuando se empezaba a hablar de que podía entrar al balotaje. Yo dije: 'Tengo claro que en estas elecciones no quiero que gane Milei'

En esa línea, aseguró que comprende a aquellos que no confíen eventualmente en Massa, pero indicó que "como Milei no hay nadie en ningún lado" y llamó nuevamente a no "premiarlo" con la Presidencia de la Nación.

