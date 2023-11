Por otro lado, Calabró aclaró que "hay mucho malestar en los conductores de América", dando a entender que el panorama es complicado. "No les voy a decir quién, porque dicen que los programas pierden identidad y nadie les explica nada", sentenció.

image.png Latorre fue una de las figuras de América TV que se expresó muy molesta ante el uso de un solo estudio.

Ahora bien, un aspecto que destacó Calabró fue lo que ocurrió con el programa de Magaldi. La periodista de espectáculos indicó el pasado viernes que la principal explicación que dieron sobre el levantamiento es que, ante la disponibilidad de un sólo estudio, la intención sería acotar los vivos.

Sin embargo, en esta oportunidad la periodista puso en duda dicho argumento: "Una excusa extraña, porque el domingo, el programa de Guido Záffora y Pampito salió en vivo, y el de Rolando Graña también, con un montón de panelistas".

Entonces, no entendí por qué 'Intratables' no y el resto de los programas sí. O sí lo entendí, creo qué hay una decisión de levantamiento que se dibujó de distintas formas. Porque incluso les habían dicho que era por una medida de fuerza y se había levantado. Todo bastante desprolijo Entonces, no entendí por qué 'Intratables' no y el resto de los programas sí. O sí lo entendí, creo qué hay una decisión de levantamiento que se dibujó de distintas formas. Porque incluso les habían dicho que era por una medida de fuerza y se había levantado. Todo bastante desprolijo

En este marco es que cabe mencionar el rumor que surgió en Socios del espectáculo el pasado martes, donde deslizaron que la decisión de finalizar Intratables habría sido del nuevo gerente. "Desde que Tinelli entró a América los días de Magaldi están contados. ¿Por qué? Se decía que Magaldi era el nuevo Tinelli y él decidió irse (de su productora)", lanzó Rodrigo Lussich.

Si bien Magaldi en ningún momento hizo referencia a esto, sí hizo un descargo sumamente contundente a través de su cuenta de X (ex Twitter) y el ciclo Por si las moscas de La Once Diez.

"No voy a ser careta con nada: quizá el objetivo del canal desde lo económico no se cumplió, quizá el número tampoco fue algo fantástico.. Yo me quedo con que hicimos un lindo programa. Yo, cuando me entrego a un programa, lo hago al mil, y siento que esto no fue recíproco. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados", agregó.

Yo había hablado con la gerencia de producción y les había planteado qué estaba pasando. Me di cuenta que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal. Me pareció super desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno '' Yo había hablado con la gerencia de producción y les había planteado qué estaba pasando. Me di cuenta que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal. Me pareció super desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno

"No acepto que hayan levantado el programa de esta manera. Me queda como un trago amargo en un canal que siento que aposté un montón para ir. Pero no resultó y no depende siempre de uno. No lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje", cerró Magaldi.

Más allá de esto, Urgente24 apeló a sus fuentes y estas le indicaron que la situación de Intratables resultaba insostenible debido a sus bajísimas métricas, que no superaban la unidad de rating promedio por programa. A raíz de esto, y teniendo en cuenta el estrangulamiento financiero que presenta el canal, sus días al aire estaban contados.

