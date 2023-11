La desilusión de Milei

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", había dicho semanas atrás Milei en una entrevista a radio Mitre sobre su pasión futbolística.

Mañana es el cierre de listas en Boca Juniors. Macri e Ibarra presentan su nómina en Puerto Madero este lunes y se espera que mañana, sobre el plazo límite, el oficialismo haga lo propio y se devele qué rol ocupará Riquelme, si aspirará a la presidencia y así enfrentará a Macri en las urnas o seguirá en alguna vicepresidencia como hasta ahora.

