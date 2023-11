Rosario nuevamente en el centro de la escena del debate

El candidato de "La Libertad Avanza" quedó sin respuestas y lo único que le salió en el momento fue "Te cedo la palabra", entre risas, ya que no supo qué decir ante un eje de gran adversidad.

Massa tranquilo, Milei algo alborotado

Un tenso ida y vuelta que desencadenó una problemática que sigue vigente y que, hasta ahora, nadie supo hacer nada. El exdiputado metió a Rosario en el ojo de la tormenta e indicó que "La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico no es un tema de intendencias".

En ese momento, Milei lo cruzó con datos erróneos sobre la ciudad: "No hay un solo policía preso. Baja la orden del poder político para darle cobertura a los narcotraficantes. Cuando la gente se saturó sola fue a buscarla y los sacó a patadas. Pareciera que no hay voluntad política".

Hay que tener en cuenta que existen decenas de policías presos y condenados en las causas más reconocidas como la de "Los Monos" y la de Esteban Alvarado, donde había uniformados que le daban protección a estas organizaciones criminales.

Sobre sus declaraciones, el libertario agregó: "En materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo anarquista, el Estado se ocupa de la seguridad. En el caso argentino, el Estado hace todo mal. Y eso hace que vivamos en un baño de sangre. Nosotros no creemos en este mundo. Creemos en aplicar la ley y que el que las hace, las paga. La clave tiene que estar puesta en que se cumplan las condenas, la actividad delictiva no se expanda y terminemos acostumbrándonos".

Massa, aprovechó el momento y declaró, con total tranquilidad, luego de haber hecho referencia en lo de la exministra de Seguridad, lo que promete en caso de ser electo: "Vamos a coordinar con los tres poderes para luchar contra la inseguridad. Me comprometo a ser un presidente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre y lo hice igual. Vos me lo reconoces. Cuando uno tiene responsabilidad pública, no mira jurisdicciones, mira a la ciudadanía".

Además, remarcó su compromiso de que si tiene que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y los santafesinos, lo va a hacer. Por ende, comentó que va a "Construir fuerzas de seguridad profesionales, controlar que la Justicia cumpla con su parte, y haya una política de seguridad, de prevención y trabajo articulado con gobernadores, intendentes".

Al principio del bloque, el economista había manifestado que "No hay una cuestión ideológica. Cuando las cosas se hacen bien, yo las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno. Y querer extenderlo al resto del país es bueno". Seguido a eso, criticó: "Ahora, debe ser muy malo el resto para que cada vez que tu mujer fue a las elecciones, hayas perdido. O quizá te conocen demasiado".

