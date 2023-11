"Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei pero no las veo. Hago el esfuerzo y no las encuentro", subrayó.

Además, aseguró que " lo que mejor define a Milei es un salto al vacío" y que ninguna de sus propuestas "es sostenible".

"Si estuviéramos haciendo una búsqueda para una empresa seria un factor determinante la estabilidad emocional de un candidato. Cuanto más para el cargo mas importante de la Nación", expresó.

Sobre la dolarización, Prat Gay aseguró que no es "viable" sin dólares y que desde LLA "lo que no te explican es qué van a hacer con los depósitos bancarios".

En tanto, sobre la política exterior criticó que Milei proponga "solo relacionarse con Israel y Estados Unidos". "Estás en Sudamérica y tenés socios. Nunca se vio que no hable con (el presidente brasileño, Luiz Inácio) Lula (da Silva). No quiere tener relación comercial con China y hasta Estados Unidos tiene relaciones con China", apuntó.

En el próximo gobierno, Prat Gay dijo que "lo que queda de JxC" va a tener "una responsabilidad grande" como oposición y consideró que "lo mejor que puede pasar" en el balotaje es que el ganador "no llegue al 50% de los votos" para que tenga que "respaldarse en el Congreso".

"Es la peor elección de la historia del peronismo unido. Era el arco libre. Le preguntaría a Mauricio Macri ¿por qué la pateamos afuera?”, agregó.

En ese sentido evaluó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "era el candidato natural para continuar a Macri" y que la interna con Bullrich hizo "perder muchos votos" a la coalición opositora.

