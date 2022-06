El "fracaso estrepitoso" del que habló Prat Gay

Esencialmente se esfumaron US$12 mil millones más el aumento de precio de los commodities y los fondos que recibió del Fondo porque la política es mala Esencialmente se esfumaron US$12 mil millones más el aumento de precio de los commodities y los fondos que recibió del Fondo porque la política es mala

"Esto no lo digo yo, lo dijo Alberto Fernández cuando describió el cepo durante su campaña en 2019", subrayó. De acuerdo con el ex ministro de Hacienda, el Presidente de la Nación decía que "el cepo es como ponerle un palo a una puerta giratoria".

Para Prat Gay, lo que pasa en el país en estos momentos es consecuencia de esta brecha cambiaria sumado a la falta de crédito. "Ellos le echan la culpa a la guerra, pero no es la guerra, es el cepo y es el modelo económico que está llegando a un punto terminal", declaró.

alberto-fernandez-santa-fe.jpg Prat Gay dijo que "le echan la culpa a la guerra, pero el cepo y el modelo económico son los que está llegando a un punto terminal". Foto: captura de video.

Un Gobierno perdido...

En cuanto a las importaciones, para Prat Gay, las nuevas medidas no sirven porque "no solamente son recesivas, sino que son inflacionarias porque al sacar del alcance los insumos para la producción en una economía que está integrada y que importa insumos para producir, le aumenta los costos y las importadoras que no pueden esperar 180 días, si quieren seguir produciendo, van a tener que corregir los costos accediendo a los dólares a través del Contado con Liquidación".

"Me parece que el gobierno tampoco está entendiendo bien cuál es el problema primordial en estos momentos", opinó. "Es interesante esto porque es un gobierno que siempre desestimó las cuestiones financieras y ahora resulta que se abrazan más a los dólares a costa de mayor inflación", agregó.

"Es un gobierno absolutamente perdido", aseguró.

En cuanto a la imagen del presidente Alberto Fernández con Milagro Salas, Prat Gay se mostró muy crítico al recalcar que "en medio de esta crisis se le ocurre (a Alberto Fernández) ir a visitar a a una persona condenada por corrupción y por un estado paralelo en Jujuy".

"Las prioridades realmente son absurdas", puntualizó.

Para el economista, el cepo cambiario es insostenible y el problema del gobierno fue pensar que una solución transitoria podía ser permanente.

"Esto ya lo vivimos. Cuando terminó la segunda presidencia de Cristina Kirchner entregaron el gobierno sin reservas", comentó. "El problema es pensar que Argentina puede vivir de parches sobre parches permanentemente", finalizó.

