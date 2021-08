Carlos Melconian: Promedio inflación 80% y palito a Prat-Gay

A un programa uno no lo hace cuando quiere sino cuando tiene las condiciones iniciales y tarda. El Plan Austral no fue el primer día y la convertibilidad tampoco.

Hay todo un conjunto de precios relativos que si no están alineados, es al pepe lanzar un plan de estabilidad. Cuando Macri asumió, tenía que multiplicar por 9 las tarifas para eliminar los subsidios, que empezaron en el 2003. Ahora, asumió y tenía que mulplicar las tarifas por 9 y el tipo de cambio llevarlo de $9 a $16 -cometió el error en el diagnóstico de pensar que los precios ya estaban a $16-, ¿para qué te comprometés a metas de inflación si van a ser incumpibles?".

image.png Lapidario comentario del economista Carlos Melconian sobre el diagnóstico de Alfonso Prat-Gay y el expresidente Mauricio Macri al comenzar la gestión 2015-2019.

En este contexto de pandemia, consideró: "¿Vos creés que hoy, con todas las leliq que tiene el Banco Central en sus pasivos, con todos los pesos que hay en el mercado, con lo que valen las tarifas, la salud pública, los alquileres y los precios relativos que han sido pisados, podés lanzar en este contexto un plan anti-inflacionario?".

En medio del ida y vuelta con Novaresio, Melconian graficó que en Argentina lo normal es una inflación de dos dígitos y que el promedio es de 80%:

Cuando vos agarrás 70 años, solo en 11 tuviste inflación de un dígito. El resto, el promedio es de 80% anual. En 70 años tuviste solo 11 de inflación de un dígito: 7 con Menem y 4 con Kirchner. Entonces, ¿vos te das cuenta que en este país lo anormal es un dígito? Lo normal es 80% o 70%. Y no quiero equivocarme pero cuando me hicieron el promedio les pedí que me saquen el año que dio 5.000% porque tiraba todo para arriba Cuando vos agarrás 70 años, solo en 11 tuviste inflación de un dígito. El resto, el promedio es de 80% anual. En 70 años tuviste solo 11 de inflación de un dígito: 7 con Menem y 4 con Kirchner. Entonces, ¿vos te das cuenta que en este país lo anormal es un dígito? Lo normal es 80% o 70%. Y no quiero equivocarme pero cuando me hicieron el promedio les pedí que me saquen el año que dio 5.000% porque tiraba todo para arriba

Entonces, completó: "Te aclaro que hasta los '60, Argentina tenía inflación normal. Después de los '70, empezó a tener 3 dígitos anuales. Desde el 2007 hasta el 2018 tuviste 25% anual. Ahora, del 2018 en adelante estamos en 40%/50%".