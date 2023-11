PBA y Córdoba: Fortalezas y contrapesos de Massa y Milei

La particularidad de Córdoba es que es la provincia más antikirchnerista del país y Massa, a pesar de sus aclaraciones, es percibido allí como el candidato de Cristina Kirchner. Quedó claro con el resultado del 22-O y con las proyecciones de intención de voto de cara al balotaje.

CB Consultora, que mide en todo el país, pero tiene origen en Córdoba, muestra en su nueva encuesta que se agranda la brecha a favor de Milei en esa provincia.

El libertario consigue el 64,5% de la intención de voto, mientras que el ministro de Economía logra el 23,5%. En comparación con el registro previo, de finales de octubre, Milei crece 3,1 puntos porcentuales y Massa retrocede 1,7. Bajan también el voto en blanco/nulo y los indecisos.

image.png

¿Milei le come votos a Massa en Córdoba? Ante la consulta de Urgente24, Cristian Buttié, director de CB Consultora, respondió: "Subió la participación, entonces se hace más chico el núcleo duro massista, y creció el potencial de Milei. No es que Milei le saca votos a Massa. Con 60% de participación de los electores cordobeses, ese 26% se transforma en 35-37%. Porque el número es el mismo. El número que crece es el de Milei, con apáticos de la gestión que a mayor participáción pueden acrecentar la diferencia".

En efecto, la nueva encuesta de CB muestra que los cordobeses que afirman que asistirán a votar pasaron al 75,2% desde el 72,4% del sondeo de finales de octubre.

El trabajo también arroja un escenario con votos afirmativos (sin blanco, nulos o indecisos). Así, el resultado es de 73,3% para Milei y 26,7% para Massa. No por nada el libertario cerrará su campaña en el icónico Patio Olmos de la capital cordobesa.

image.png

La retracción en la intención de voto de Massa en Córdoba se produce después de la visita del candidato oficialista a la provincia esta semana. Para Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban-Córdoba, el retroceso es, en realidad, producto de esa escala.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgustavolcordoba%2Fstatus%2F1722631166665318846&partner=&hide_thread=false Todo indica que fue contraproducente la visita electoral de Massa a Cordoba. ¿Ampliaremos? — Gustavo Córdoba #PatriaEncuestadora (@gustavolcordoba) November 9, 2023

"Movilizó a los que ya lo votaban y no sumo un voto mas. Y como paradoja, movilizó más a los que no lo votaban, que podían votar en blanco o no votar, y ahora lo votan en contra. Incomprensible fuera de Cordoba", tuiteó el consultor que estimó una tendencia similar a la que incluyó la encuesta de CB.

Consultado sobre esa descripción, Buttié se mostró en coincidencia.

Ante un escenario tan hostil en Córdoba, Massa deberá hace mayores esfuerzos en provincias como Mendoza (en la general salió 3ro) y Santa Fe (salió 2do), pero sobre todo tratar de mantener o agrandar la diferencia a su favor en la provincia de Buenos Aires.

Massa le sacó a Milei 17 puntos en el principal distrito electoral el 22-O. Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, aseguró a Urgente24 que el candidato oficialista mantiene esa distancia, e incluso aumentándola.

"La provincia va a ser un distrito importantísimo, sobre todo el conurbano. Massa viene creciendo bastante en el conurbano, y hay una diferencia que más o menos se mantiene, incluso de 1 o 2 puntos más, en lo que respecta a la elección general", afirmó.

Circuitos acaba de publicar su encuesta de intención de voto a nivel nacional. Muestra una ventaja de Massa, 44,2 vs. 42.1. Sin embargo, por el margen de error de la encuesta (+/-3,5%), se trata de un empate técnico.

image.png

"Es un escenario de paridad", confirma Romá y coincide en que la victoria de Massa va a depender también de lo que logre en distritos críticos, como Córdoba y Santa Fe. "Matemáticamente, uno podría decir que Massa va a estar arriba, si se ponderan las otras opciones. Pero luego están la realidad y la política", agrega.

"Van a ser 10 días muy intensos. Las cosas pueden cambiar. Para el Gobierno, mantener cierto orden y estabilidad va a ser muy importante", sostuvo el consultor.

Buttié, en cambio, sostiene que a nivel nacional la tendencia es a favor de Milei. "Creció entre una encuesta y otra", afirma. No obstante, coincide en que hay paridad. "Sigue siendo potable para cualquiera de los 2", concluyó.

