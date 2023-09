Eduardo Feinmann actualiza el caso Vega/Caloiro

## "Un colega de Caloiro en el diario MDZ, propiedad de Orly Terranova, explicó: “ Bento fue poco vivo y olvidó la premisa del histórico dirigente radical César 'Chacho' Jaroslavsky que decía que había que cuidarse de algunos medios que atacan como partidos políticos y cuando se les responde se defiende con la libertad de prensa. El juez pisó el palito y Caloiro aprovechó para denunciarlo por pedirle las fuentes”.

## "Desde su estudio de abogados, Caloiro -junto a su socio González Landa- se encargan principalmente de litigar en contra de las obras sociales. González Landa y Caloiro usan también su programa de radio 'Con qué derecho' para estrechar vínculos con políticos y abogados. Así fue que junto a su socio y amigo de la familia, entrevistaron en su programa radial al abogado Sergio Salinas, ex socio del fiscal Vega. Por estos días, hay un escándalo silenciado en Mendoza: además de torturas y trato inhumano a testigos, ahora denunciaron que el fiscal Vega comparte domicilio con el entrevistado radial Salinas, ex abogado defensor del denunciante Bardinella Donoso, condenado por narcotraficante y uno de los imputados en la causa del juez Bento. Efectivamente, en los registros de la AFIP se puede observar que el domicilio compartido por Salinas y Vega es 25 de Mayo 685."

salinas.jpeg A las pruebas hay que remitirse.

## "Las juezas Gretel Diamante de San Luis y sus colegas, además de tener que resolver el tema del domicilio fiscal, también quedaron aturdidas en la sala cuando el testigo Rafael Figueroa dijo que “fue declarar ante el fiscal por los artículos mediáticos que salían en MDZ firmados por el abogado Caloiro”. El clima se puso peor cuando Carlos Varela Álvarez, abogado especialista en derechos humanos, dijo: “Me presenté ante el fiscal por lo que publicaba el periodista Jorge Caloiro en los medios (…). Tenía información sobre distintas causas, y luego él y el medio fueron protagonistas del caso”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1707155656489197722&partner=&hide_thread=false En este testimonio el periodista de @mdzol @jcaloiro aparece induciendo o informando a un futuro testigo? Es correcto esta conclusión? Pero hay más... pic.twitter.com/v3aG8C9vTX — Urgente24.com (@U24noticias) September 27, 2023

## “Si Bento no hubiese tenido aquel tema con Clarín, que acá tienen a Los Andes y otros medios; la cosa hubiera sido distinta. Pero nosotros y parte de la oposición creemos que se pueden cansan de que Terranova se quede con todo y con lo que está apareciendo ahora que está el juicio oral puedan empezar a difundir algo de lo que ocurre. Es difícil ocultar tanto. En el Grupo Terranova está todo blindado para (Alfredo) Cornejo. Juegan para Cornejo que ahora fue elegido gobernador y no van a parar hasta quedarse con el Juzgado Electoral”, explicó un histórico dirigente peronista mendocino. Y agregó: “Si no me creen a mí, busquen cómo festejaba Cornejo hace un tiempo en sus redes sociales la destitución de Bento. Años atrás le exigía que el juez se ajustara a derecho”.

## "¿Caloiro terminará diciendo que fue engañando por el fiscal Dante Vega?".

