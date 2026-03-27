La solución de San Lorenzo podría ser un jugador que Gallardo borró de River

Con el objetivo de ajustar el funcionamiento y permitirle al entrenador afianzar su idea, todo indica que el Ciclón irá en busca de un marcador central.

Cabe recordar que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones de gravedad, lo que le otorga al club de Boedo dos cupos para incorporar.

¿Llega un jugador que echó Gallardo de River?

Sea o no con Gustavo Álvarez como entrenador, la idea de San Lorenzo es incorporar un marcador central, especialmente por la baja de Gastón Hernández, capitán y uno de los pilares del equipo.

En este contexto, en las últimas horas el periodista partidario Pablo Lafourcade aseguró que un ex San Lorenzo y River fue ofrecido para sumarse al Ciclón.

Se trata de Federico Gattoni, quien no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en el Millonario. Según el periodista de Picado TV, hay dos factores que complican su posible llegada.

Por un lado, su escasa continuidad: disputó apenas 22 partidos en los últimos tres años, lo que genera dudas en la dirigencia. Por otro, no es jugador libre, una condición que vuelve muy difícil cualquier negociación.

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Ante este panorama, y considerando que su arribo parece poco probable, otros nombres comenzaron a tomar fuerza en la órbita del club de Boedo.

En uno de sus habituales videos de YouTube, Lafourcade mencionó a los siguientes futbolistas como alternativas:

Federico Gattoni : sobre el defensor ya mencionado, aclaró: “Por ahora está descartado, pero no lo descarto más adelante”.

: sobre el defensor ya mencionado, aclaró: “Por ahora está descartado, pero no lo descarto más adelante”. Marco Pellegrino : hubo un sondeo por el central de Boca, pero desde el Xeneize no tienen intención de cederlo.

: hubo un sondeo por el central de Boca, pero desde el Xeneize no tienen intención de cederlo. Miguel Barbieri : actualmente suplente en Deportivo Riestra. Hubo consultas tras las lesiones, aunque sin avances concretos.

: actualmente suplente en Deportivo Riestra. Hubo consultas tras las lesiones, aunque sin avances concretos. García Basso : Racing se mantiene firme y todo indica que no saldrá.

: Racing se mantiene firme y todo indica que no saldrá. Sebastián Valdez : también fue sondeado, pero la negociación no prosperó.

: también fue sondeado, pero la negociación no prosperó. Fernando Alarcón: capitán de Instituto, aunque su salida aparece como compleja en este momento.

A priori, quienes tendrían mayores posibilidades son Barbieri y Alarcón, sin descartar la aparición de algún nombre que la dirigencia maneje con mayor hermetismo.

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