en vivo PARECE QUE MESSI VA AL BANCO La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

La Selección Argentina tendrá su primera prueba ante Mauritania. Ponen en duda la presencia de Lionel Messi como titular.