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La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

La Selección Argentina tendrá su primera prueba ante Mauritania. Ponen en duda la presencia de Lionel Messi como titular.

27 de marzo de 2026 - 11:03

EN VIVO

El otro de los encuentros que afronatará la Scaloneta será el próximo martes 30 de marzo ante Zambia. Ambos partidos serán en la Bombonera.

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Diego Monroig dio su formación para la Selección Argentina

Según Diego Monroig, Lionel Scaloni pararía el siguiente once:

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Senesi, Acuña; E. Fernández, Alexis Mac Allister, Almada; Nico Paz, J. Álvarez, Nico González

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Confirman la delantera

Según confirmó Gastón Edul, la delantero para el partido ante Mauritania, será Julián Álvarez y Thiago Almada.

Es decir, Lionel Messi no sería de arranque.

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Una mala para Lionel Scaloni

En las últimas horas se confirmó que Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El delantero que venía de racha en Francia, no estará en el Mundial 2026.

Confirmación de AFA: "Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos."

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Selección Argentina en shock: Se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial

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Lo que hay que saber

  • Hora: 20:15
  • TV: Telefé
  • Estadio: La Bombonera
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Posibles formaciones de la Selección Argentina y Mauritania

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nico Paz, J. Álvarez, Nico González.

Mauritania: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

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Argentina y la Bombonera

Desde la inauguración de La Bombonera en 1940, Argentina disputó 36 partidos en la cancha de Boca, con un saldo de 25 victorias, 8 empates y 3 derrotas.

Todos los partidos en la cancha de Boca:

  • 1925: Argentina 1 - 1 Paraguay
  • 1925: Argentina 2 - 0 Paraguay
  • 1925: Argentina 3 - 1 Paraguay
  • 1925: Argentina 2 - 2 Brasil
  • 1926: Argentina 2 - 1 Paraguay
  • 1937: Argentina 6 - 1 Paraguay
  • 1956: Argentina 2 - 2 Uruguay
  • 1957: Argentina 4 - 0 Chile
  • 1960: Argentina 5 - 0 Ecuador
  • 1969: Argentina 1 - 0 Bolivia
  • 1969: Argentina 2 - 2 Perú
  • 1970: Argentina 2 - 1 Uruguay
  • 1971: Argentina 3 - 4 Francia
  • 1971: Argentina 1 - 0 Uruguay
  • 1971: Argentina 1 - 0 Chile
  • 1973: Argentina 5 - 4 Chile
  • 1973: Argentina 3 - 1 Perú
  • 1973: Argentina 4 - 0 Bolivia
  • 1973: Argentina 3 - 1 Paraguay
  • 1977: Argentina 5 - 1 Hungría
  • 1977: Argentina 3 - 1 Polonia
  • 1977: Argentina 1 - 3 Alemania
  • 1977: Argentina 1 - 1 Inglaterra
  • 1977: Argentina 1 - 1 Escocia
  • 1977: Argentina 0 - 0 Francia
  • 1977: Argentina 1 - 0 Yugoslavia
  • 1977: Argentina 2 - 0 Alemania Oriental
  • 1977: Argentina 2 - 1 Paraguay
  • 1978: Argentina 2 - 1 Perú
  • 1978: Argentina 3 - 1 Bulgaria
  • 1978: Argentina 2 - 0 Rumania
  • 1978: Argentina 3 - 0 Uruguay
  • 1992: Argentina 2 - 0 Polonia
  • 1997: Argentina 1 - 1 Colombia
  • 2012: Argentina 2 - 1 Brasil
  • 2017: Argentina 0 - 0 Perú
  • 2018: Argentina 4 - 0 Haití
  • 2020: Argentina 1 - 0 Ecuador
  • 2020: Argentina 1 - 1 Paraguay
  • 2022: Argentina 3 - 0 Venezuela
  • 2023: Argentina 0 - 2 Uruguay
  • 2024: Argentina 1 - 0 Perú

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¿Juega Lionel Messi?

En la mañana de este 27 de marzo, día del partido, el periodista Diego Monroig se animó a poner en duda la titularidad de Lionel Messi.

Todo hace indicar que está confirmado que el 10 sumará minutos pero no se sabe si arrancará entre los once que disponga inicialmente Lionel Scaloni.

Si no juega él, el que seguramente juegue sea Nicolás Paz.

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Selección Argentina sin Finalissima

Hasta hace algunas semanas era impensado que la Selección Argentina se enfrente a Mauritania y Zambia.

Luego de que se suspendiera la Finalissima que iba a enfrentar al equipo de Lionel Scaloni ante España, la AFA se tuvo que mover a contrarreloj para encontrar a los dos rivales africanos.

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