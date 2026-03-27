La Selección Argentina vs Mauritania en la Bombonera: Hora, TV y formaciones

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se enfrenta a Mauritania en uno de los partidos amistosos que funcionarán como prueba de cara al Mundial 2026. Algunos se animan a poner en duda la presencia del capitán Lionel Messi como titular.
Diego Monroig dio su formación para la Selección Argentina
Según Diego Monroig, Lionel Scaloni pararía el siguiente once:
Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Senesi, Acuña; E. Fernández, Alexis Mac Allister, Almada; Nico Paz, J. Álvarez, Nico González
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