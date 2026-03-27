Franco Armani fue uno de los mejores jugadores de River Plate en un flojo 2025 y, hasta el momento, no ha tenido la suficiente actividad en lo que va de 2026. El campeón del mundo apenas pudo disputar un tiempo ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
"DISPONIBLE..."
Alerta en River: ¿Qué hay detrás de la inactividad de Franco Armani?
Franco Armani es el centro de las miradas en River Plate tras conocerse detalles de su situación física.
Han circulado muchas versiones sobre cuándo podría volver, y la última fecha aproximada que se dio ha sorprendido a todos los simpatizantes del Millonario.
¿Qué pasó con Franco Armani?
En el inicio de 2026, Franco Armani no comenzó como titular en River Plate debido a un desgarro en el gemelo derecho sufrido durante la pretemporada en San Martín de los Andes.
Esta lesión lo dejó al margen de gran parte de los entrenamientos y, por ende, quien inició el año bajo los tres palos fue Santiago Beltrán.
Todo hacía indicar que el regreso del arquero, que supo alcanzar la gloria con la Selección Argentina, estaba cerca. Sin embargo, las últimas versiones no son para nada alentadoras.
Según el periodista Sebastián Srur, Armani volvería a estar disponible después del Mundial. Es decir, si se mantiene este escenario, el arco seguirá en manos del juvenil.
No es un dato menor que Chacho Coudet tiene como prioridad incorporar un arquero de cara a la segunda mitad del año.
A partir de esta intención del entrenador comenzaron a surgir distintas opciones. El nombre de Yassine Bounou, más conocido como Bono, aparece como un sueño, mientras que en un plano más realista se menciona a Sergio Rochet, arquero de la Selección de Uruguay y viejo conocido de Coudet.
El contrato de Armani finaliza en diciembre de este año y habrá que ver si logra recuperar ritmo y, sobre todo, cuándo lo hace.
Más de River de Chacho Coudet
Si bien el nivel de River Plate de Chacho Coudet aún no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.
Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Además, el cuerpo técnico contará con varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no habrá competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo, a pesar de algunas bajas significativas.
El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el fin de semana del 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.
Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.
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