Liga Profesional: Riestra 1-1 San Lorenzo, empate amargo para ambos

Si había un resultado desfavorable para el partido que enfrentó a Riestra-San Lorenzo en el Estadio Guillermo Laza que cierró la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional era el empate. Ambos fueron incapaces de lograr el resultado que les convenía y terminaron perjudicandose con el 1 a 1 de la tarde-noche de miércoles. Ahora ambos están fuera de los 8 primeros.

Deportivo Rincón San Lorenzo Copa Argentina San Lorenzo viene de ganar por Copa Argentina y ahora quiere ganarle a Riestra. La previa Riestra vs San Lorenzo Riestra sigue sin ganar en el Torneo Apertura y solo le quedan 6 partidos y está muy lejos. Debería ganar todos los partidos que le quedan (algo milagroso si vemos que no ganó) y encima esperar otros resultados. Casi imposible. San Lorenzo por su parte quedó en la puerta de la clasificación pero sigue afuera por diferencia de goles.

Fue un partido raro. Los primeros 30 minutos San Lorenzo lo puso en un arco a Riestra, no lo dejó salir, pero cuando el Malevo salió lo daño. Puso el 1 a 0 y ese fue un golpe casi letal ya que San Lorenzo no se recuperó nunca de ese gol. Siguió saliendo, pero no fue el mismo, no fue el de los primeros 30 minutos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El complemento fue igual a los 10 minutos finales del primer tiempo. Fueron al palo y palo para tratar de llevarse a su rival por delante, ahí fue donde San Lorenzo consiguió el empate pero tranquilamente podría haber sido Riestra el qeu anote y liquide el partido. Luego del empate de San Lorenzo todo siugió igual iba uno respondía el otro, y así hasta finalizar el partido. Ninguno pudo sacar diferencias y el empate los perjudicó a ambos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de este encuentro tendrán el parate por la fecha FIFA y volverán a jugar el fin de semana del 5 de abril, pero sin día y horario definido. Riestra visitará a Unión de Santa Fe y San Lorenzo recibirá a Estudiantes. Embed Live Blog Post Final Riestra 1-1 San Lorenzo Live Blog Post Goooool empata San Lorenzo a los 32 del complemento Cuello el autor del gol a los 78 minutos cuando estaba para cualquiera el gol. Live Blog Post Partido de ida y vuelta sobre 15 minutos del complemento San Lorenzo busca el empate pero Riestra no se queda atrás y responde el palo y palo, habrá más goles seguramente. Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo, Riestra gana 1-0 En un primer tiempo qeu era todo de San Lorenzo todo cambió con el gol de Alonso, allí Riestra empezó a salir y casi convierte el segundo. San Lorenzo recibió el golpe del gol y no puede volver a ser el de los primeros minutos. Live Blog Post Goooooool de Riestra Riestra siendo Riestra. En el momento que San Lorenzo más se acercaba al gol el conjunto negro termina abirendo el marcador y hasta el momento consigue la primera victoria del torneo. Alonso puso el 1-0. Live Blog Post San Lorenzo mejor en 20 minutos El ciclón está mejor y llega con peligro, Riestra defiende y defiende. Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Formaciones Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez. San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez. VER + Live Blog Post Fuera de la zona de clasificación Ninguno está dentro de la zona de clasificación. Riestra apenas suma 6 puntos y está 14º enla zona "A", a 8 puntos del 8º. San Lorenzo marcha 10º con 13 puntos y está a solo 1 unidad del 8º, si gana se mete en la zona privilegiada.