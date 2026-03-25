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Liga Profesional: Riestra 1-1 San Lorenzo, empate amargo para ambos

Liga Profesional: Riestra-San Lorenzo, ambos buscan levantar.

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Riestra recibe a San Lorenzo por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, ambos están fuera de la zona de clasificación.

25 de marzo de 2026 - 16:39
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Deportivo Rincón San Lorenzo Copa Argentina
San Lorenzo viene de ganar por Copa Argentina y ahora quiere ganarle a Riestra.

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La previa Riestra vs San Lorenzo

Riestra sigue sin ganar en el Torneo Apertura y solo le quedan 6 partidos y está muy lejos. Debería ganar todos los partidos que le quedan (algo milagroso si vemos que no ganó) y encima esperar otros resultados. Casi imposible. San Lorenzo por su parte quedó en la puerta de la clasificación pero sigue afuera por diferencia de goles.

Fue un partido raro. Los primeros 30 minutos San Lorenzo lo puso en un arco a Riestra, no lo dejó salir, pero cuando el Malevo salió lo daño. Puso el 1 a 0 y ese fue un golpe casi letal ya que San Lorenzo no se recuperó nunca de ese gol. Siguió saliendo, pero no fue el mismo, no fue el de los primeros 30 minutos.

El complemento fue igual a los 10 minutos finales del primer tiempo. Fueron al palo y palo para tratar de llevarse a su rival por delante, ahí fue donde San Lorenzo consiguió el empate pero tranquilamente podría haber sido Riestra el qeu anote y liquide el partido. Luego del empate de San Lorenzo todo siugió igual iba uno respondía el otro, y así hasta finalizar el partido. Ninguno pudo sacar diferencias y el empate los perjudicó a ambos.

Luego de este encuentro tendrán el parate por la fecha FIFA y volverán a jugar el fin de semana del 5 de abril, pero sin día y horario definido. Riestra visitará a Unión de Santa Fe y San Lorenzo recibirá a Estudiantes.

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Final Riestra 1-1 San Lorenzo

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Goooool empata San Lorenzo a los 32 del complemento

Cuello el autor del gol a los 78 minutos cuando estaba para cualquiera el gol.

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Partido de ida y vuelta sobre 15 minutos del complemento

San Lorenzo busca el empate pero Riestra no se queda atrás y responde el palo y palo, habrá más goles seguramente.

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Arrancó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo, Riestra gana 1-0

En un primer tiempo qeu era todo de San Lorenzo todo cambió con el gol de Alonso, allí Riestra empezó a salir y casi convierte el segundo. San Lorenzo recibió el golpe del gol y no puede volver a ser el de los primeros minutos.

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Goooooool de Riestra

Riestra siendo Riestra. En el momento que San Lorenzo más se acercaba al gol el conjunto negro termina abirendo el marcador y hasta el momento consigue la primera victoria del torneo. Alonso puso el 1-0.

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San Lorenzo mejor en 20 minutos

El ciclón está mejor y llega con peligro, Riestra defiende y defiende.

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Arrancó el partido

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Formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

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Fuera de la zona de clasificación

Ninguno está dentro de la zona de clasificación. Riestra apenas suma 6 puntos y está 14º enla zona "A", a 8 puntos del 8º. San Lorenzo marcha 10º con 13 puntos y está a solo 1 unidad del 8º, si gana se mete en la zona privilegiada.

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