Si había un resultado desfavorable para el partido que enfrentó a Riestra-San Lorenzo en el Estadio Guillermo Laza que cierró la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional era el empate. Ambos fueron incapaces de lograr el resultado que les convenía y terminaron perjudicandose con el 1 a 1 de la tarde-noche de miércoles. Ahora ambos están fuera de los 8 primeros.
Liga Profesional: Riestra 1-1 San Lorenzo, empate amargo para ambos
Riestra recibe a San Lorenzo por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, ambos están fuera de la zona de clasificación.
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Final Riestra 1-1 San Lorenzo
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Goooool empata San Lorenzo a los 32 del complemento
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Partido de ida y vuelta sobre 15 minutos del complemento
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Arrancó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo, Riestra gana 1-0
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Goooooool de Riestra
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San Lorenzo mejor en 20 minutos
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Arrancó el partido
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Fuera de la zona de clasificación
La previa Riestra vs San Lorenzo
Riestra sigue sin ganar en el Torneo Apertura y solo le quedan 6 partidos y está muy lejos. Debería ganar todos los partidos que le quedan (algo milagroso si vemos que no ganó) y encima esperar otros resultados. Casi imposible. San Lorenzo por su parte quedó en la puerta de la clasificación pero sigue afuera por diferencia de goles.
Fue un partido raro. Los primeros 30 minutos San Lorenzo lo puso en un arco a Riestra, no lo dejó salir, pero cuando el Malevo salió lo daño. Puso el 1 a 0 y ese fue un golpe casi letal ya que San Lorenzo no se recuperó nunca de ese gol. Siguió saliendo, pero no fue el mismo, no fue el de los primeros 30 minutos.
El complemento fue igual a los 10 minutos finales del primer tiempo. Fueron al palo y palo para tratar de llevarse a su rival por delante, ahí fue donde San Lorenzo consiguió el empate pero tranquilamente podría haber sido Riestra el qeu anote y liquide el partido. Luego del empate de San Lorenzo todo siugió igual iba uno respondía el otro, y así hasta finalizar el partido. Ninguno pudo sacar diferencias y el empate los perjudicó a ambos.
Luego de este encuentro tendrán el parate por la fecha FIFA y volverán a jugar el fin de semana del 5 de abril, pero sin día y horario definido. Riestra visitará a Unión de Santa Fe y San Lorenzo recibirá a Estudiantes.
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