Impacto absoluto en Boca por lo que dijo Azzaro sobre Edinson Cavani

La alarma se encendió porque no es la primera vez que el ex Manchester United sufre una dolencia en esa zona.

Ya pasada la medianoche, Flavio Azzaro lanzó un verdadero bombazo: “Cavani está pensando en retirarse”.

En lo que va del año, Boca disputó diez partidos y el delantero solo estuvo presente en dos; el resto se los perdió por distintas lesiones.

En EQRU, programa de Picado TV conducido por Diego Diaz, la versión fue en la misma línea. El conductor aseguró: “Una de las versiones que empiezan a circular es la del retiro de Cavani”.

Además, dio a entender que el vestuario ya no estaría alineado detrás del uruguayo y que el nuevo líder sería Leandro Paredes.

Boca y el próximo partido

El próximo compromiso de Boca Juniors, dirigido por Claudio Ubeda, será mañana sábado 28 de febrero desde las 17:45 en la Bombonera, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El Xeneize arrastra dos empates consecutivos 0-0 en su estadio por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y necesita volver a sumar de a tres para acomodarse en la tabla de posiciones.

Ante la ausencia de Edinson Cavani, resta definir si Úbeda sostendrá el 4-4-2 que utilizó frente a Racing Club o si regresará al 4-3-3 que empleó durante buena parte del inicio de la temporada.

Por lo pronto, el probable once sería:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

