Mañana 28 de febrero, Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la fecha número 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En la previa del encuentro, Flavio Azzaro realizó una fuerte revelación sobre Edinson Cavani que sorprendió a todo el mundo Xeneize.
"ANALIZA SERIAMENTE..."
Impacto absoluto en Boca por lo que dijo Azzaro sobre Edinson Cavani
Flavio Azzaro volvió con todo luego de ser padre. Dio una tremenda información sobre Edinson Cavani que sacude Boca. ¿Se retira?
El delantero uruguayo no viajó a Salta para el partido ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y volvió a quedar en el centro de la escena. En la antesala del duelo en la Bombonera frente al conjunto mendocino, su situación otra vez genera ruido.
Flavio Azzaro sobre Edinson Cavani
Todos los caminos conducían a una nueva titularidad de Edinson Cavani en Boca Juniors, bajo la conducción de Claudio Ubeda.
Tras el buen debut de Adam Bareiro por Copa Argentina, varios periodistas partidarios coincidían en que la dupla ofensiva podía estar conformada por el paraguayo y el uruguayo.
Sin embargo, contra todo pronóstico, en la noche del 26 de febrero Augusto Cesar confirmó: “Edinson Cavani se queda afuera del partido del sábado. No forma parte de la lista de convocados”. Minutos después amplió la información: “Edinson Cavani se queda afuera del partido del sábado porque sintió una molestia en la zona lumbar nuevamente. Hay preocupación en Boca”.
La alarma se encendió porque no es la primera vez que el ex Manchester United sufre una dolencia en esa zona.
Ya pasada la medianoche, Flavio Azzaro lanzó un verdadero bombazo: “Cavani está pensando en retirarse”.
En lo que va del año, Boca disputó diez partidos y el delantero solo estuvo presente en dos; el resto se los perdió por distintas lesiones.
En EQRU, programa de Picado TV conducido por Diego Diaz, la versión fue en la misma línea. El conductor aseguró: “Una de las versiones que empiezan a circular es la del retiro de Cavani”.
Además, dio a entender que el vestuario ya no estaría alineado detrás del uruguayo y que el nuevo líder sería Leandro Paredes.
Boca y el próximo partido
El próximo compromiso de Boca Juniors, dirigido por Claudio Ubeda, será mañana sábado 28 de febrero desde las 17:45 en la Bombonera, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
El Xeneize arrastra dos empates consecutivos 0-0 en su estadio por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y necesita volver a sumar de a tres para acomodarse en la tabla de posiciones.
Ante la ausencia de Edinson Cavani, resta definir si Úbeda sostendrá el 4-4-2 que utilizó frente a Racing Club o si regresará al 4-3-3 que empleó durante buena parte del inicio de la temporada.
Por lo pronto, el probable once sería:
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
+ EN GOLAZO24