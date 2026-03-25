Se lo quieren llevar en verano. Un club de LaLiga vuelve a poner sus ojos en Kevin Lomónaco, uno de los defensores más destacados de Independiente en el último tiempo. Desde España volvieron a sondear al central argentino con la intención de llevarlo a Europa en el próximo mercado.
INTERÉS EUROPEO
El club de LaLiga que busca a Kevin Lomónaco y fue a verlo al Libertadores de América
Emisarios de un equipo con fuerte presencia internacional siguieron de cerca al defensor de Independiente en Avellaneda. El interés europeo vuelve a crecer.
El último partido del Rojo no fue el ideal para observar sus virtudes dentro del campo. Independiente cayó 2-1 ante Talleres en el Libertadores de América, en un encuentro que se le escapó sobre el final con un gol del recién ingresado Valentín Dávila, una de las jóvenes promesas del conjunto cordobés.
Sin embargo, según trascendió, el interés europeo se mantiene firme más allá del resultado. Se trata de un club ubicado en una de las ciudades más importantes de España y que en los últimos años ha tenido una fuerte presencia de futbolistas argentinos en su plantilla.
El interés europeo por Lomónaco vuelve a escena
El interés por Kevin Lomónaco volvió a tomar fuerza en los últimos días. Según informó el periodista Facundo Sanches en Puede Pasar por DSPORTS Radio, emisarios de un club español estuvieron presentes el último sábado en Avellaneda y siguieron de cerca al defensor de Independiente durante el partido ante Talleres.
El equipo en cuestión es Real Betis, uno de los clubes protagonistas de LaLiga en los últimos años y una institución que, además, mantiene una histórica conexión con futbolistas argentinos. En la actual plantilla aparecen nombres como Giovani Lo Celso, Ezequiel ‘Chimy’ Ávila y Valentín Gómez, mientras que en el pasado reciente también vistieron esa camiseta jugadores como Guido Rodríguez, hoy en Valencia.
La relación entre el club andaluz y el fútbol argentino viene de larga data. Por el Betis pasaron figuras como Germán Pezzella y Nery Pumpido, en una tradición que el equipo sevillano ha sabido mantener en distintas etapas de su historia.
Por ahora, desde el entorno del jugador aseguran que no existe una oferta formal, aunque en Independiente saben que el defensor es seguido desde hace tiempo por equipos europeos y solo considerarían su salida ante una propuesta económica importante.
El plan del Betis en Sudamérica
El interés por Kevin Lomónaco no aparece de manera aislada. Según informó el diario Marca, la dirección deportiva del Betis (encabezada por Manu Fajardo) se encuentra trabajando activamente en Sudamérica en la planificación del próximo mercado de fichajes, con varios futbolistas de Argentina y Brasil bajo seguimiento.
El central de Independiente es uno de los nombres que aparecen en esa lista, pero no el único. Los ojeadores verdiblancos también han seguido de cerca a Kaiki Bruno, lateral izquierdo del Cruzeiro brasileño, y al mediocampista argentino Mikel Amondarain, de Estudiantes de La Plata, en una serie de viajes destinados a recabar información y establecer primeros contactos con posibles refuerzos.
El contexto deportivo también explica estos movimientos. El Betis atraviesa un buen presente en LaLiga, donde actualmente se ubica en la quinta posición, y busca consolidarse nuevamente en las competiciones europeas. Tras haber alcanzado la final de la Conference League la temporada pasada, en la que cayó ante el Chelsea, el club andaluz pretende reforzar varias posiciones de su plantilla para volver a competir a nivel continental.
Además, en Sevilla el escenario deportivo está cambiando. Mientras el Betis intenta dar un nuevo salto de calidad, su histórico rival, Sevilla FC, atraviesa un período complejo marcado por problemas económicos y malos resultados deportivos. En ese contexto, en Heliópolis ven una oportunidad para consolidarse como el proyecto más fuerte de la ciudad en los próximos años.
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