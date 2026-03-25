El club de LaLiga que busca a Kevin Lomónaco y fue a verlo al Libertadores de América

La relación entre el club andaluz y el fútbol argentino viene de larga data. Por el Betis pasaron figuras como Germán Pezzella y Nery Pumpido, en una tradición que el equipo sevillano ha sabido mantener en distintas etapas de su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2036592189153869844?s=20&partner=&hide_thread=false BETIS VINO A VER A LOMÓNACO



Emisarios del club español estuvieron presentes el último sábado en Avellaneda y siguieron de cerca al defensor central, que ya había estado en la mira el mercado de pases anterior.



Desde su entorno desconocen que haya llegado una oferta… pic.twitter.com/bWma4554bO — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 24, 2026

Por ahora, desde el entorno del jugador aseguran que no existe una oferta formal, aunque en Independiente saben que el defensor es seguido desde hace tiempo por equipos europeos y solo considerarían su salida ante una propuesta económica importante.

El plan del Betis en Sudamérica

El interés por Kevin Lomónaco no aparece de manera aislada. Según informó el diario Marca, la dirección deportiva del Betis (encabezada por Manu Fajardo) se encuentra trabajando activamente en Sudamérica en la planificación del próximo mercado de fichajes, con varios futbolistas de Argentina y Brasil bajo seguimiento.

El central de Independiente es uno de los nombres que aparecen en esa lista, pero no el único. Los ojeadores verdiblancos también han seguido de cerca a Kaiki Bruno, lateral izquierdo del Cruzeiro brasileño, y al mediocampista argentino Mikel Amondarain, de Estudiantes de La Plata, en una serie de viajes destinados a recabar información y establecer primeros contactos con posibles refuerzos.

kevin-lomonaco.webp Kevin Lomónaco junto a Lionel Messi en la Selección Argentina: el defensor de Independiente ya fue convocado en distintas ocasiones por Lionel Scaloni.

El contexto deportivo también explica estos movimientos. El Betis atraviesa un buen presente en LaLiga, donde actualmente se ubica en la quinta posición, y busca consolidarse nuevamente en las competiciones europeas. Tras haber alcanzado la final de la Conference League la temporada pasada, en la que cayó ante el Chelsea, el club andaluz pretende reforzar varias posiciones de su plantilla para volver a competir a nivel continental.

Además, en Sevilla el escenario deportivo está cambiando. Mientras el Betis intenta dar un nuevo salto de calidad, su histórico rival, Sevilla FC, atraviesa un período complejo marcado por problemas económicos y malos resultados deportivos. En ese contexto, en Heliópolis ven una oportunidad para consolidarse como el proyecto más fuerte de la ciudad en los próximos años.

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