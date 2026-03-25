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en vivo EL INDEC PUBLICA DOS DATOS CLAVE / LEY DE GLACIARES / MANUEL ADORNI VUELVE A ESCENA

Javier Milei entre el eco del 24M y la urgencia económica

Javier Milei, la gestión del Orden como respuesta al malestar social y el piso inflacionario.&nbsp;

Javier Milei, la gestión del "Orden" como respuesta al malestar social y el piso inflacionario. 

Javier Milei, la gestión del Orden como respuesta al malestar social y el piso inflacionario.&nbsp;

Javier Milei, la gestión del "Orden" como respuesta al malestar social y el piso inflacionario. 

Javier Milei intenta recuperar la agenda política impulsando una reforma del Código Penal y reforzando la alianza de defensa con EE.UU. Miradas al INDEC.

25 de marzo de 2026 - 10:01
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EN VIVO

Día después de una movilización histórica por los 50 años del golpe de Estado que desbordó las calles con reclamos sociales. Ante este escenario de tensión, el gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa política desplazando el eje de la "batalla cultural" hacia la gestión concreta.

Este miércoles 25 de marzo, el foco está puesto en el anuncio de una reforma del Código Penal y en el fortalecimiento de la defensa mediante la adquisición de equipamiento militar a EE.UU. La Casa Rosada activó un plan de contingencia comunicacional liderado por el vocero Manuel Adorni, quien retomará sus conferencias diarias.

La mirada federal está puesta en la Ley de Glaciares. Las audiencias públicas que comienzan hoy prometen ser un campo de batalla entre la necesidad de inversiones mineras, defendida por el Ejecutivo, y el rechazo de sectores ambientalistas.

En el plano económico, la jornada es de expectativa crítica. Mientras el INDEC se prepara para difundir datos clave sobre salarios y turismo, las consultoras privadas advierten sobre la dificultad de perforar el piso del 3% de inflación, presionada por el ajuste en las tarifas. Esta realidad golpea el bolsillo de los hogares, especialmente en el interior del país, donde el consumo muestra signos de fragilidad pese a los esfuerzos provinciales.

Por otro lado, la seguridad aparece como el principal capital político del oficialismo y sus aliados. El éxito de los operativos de saturación en Rosario y el avance en el derribo de búnkeres contrastan con la preocupación en otras regiones como Córdoba, que hoy enfrenta una búsqueda federal desesperada en Cosquín.

En definitiva, Argentina transita una semana donde la estabilidad económica y la promesa de orden intentan equilibrar un clima social sensibilizado por el aniversario del 24 de marzo y las urgencias del día a día.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

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En marcha las audiencias por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados inició este miércoles la primera de las dos audiencias que se llevarán a cabo en el marco de la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. En esta jornada, que será presencial y contará con 200 oradores, estará seguida por otra el jueves, en la que los convocados a brindar testimonio en la reunión pública lo harán de manera remota.

Ante la negativa inicial del oficialismo de ampliar la cantidad de encuentros, la polémica quedó establecida y podría ser uno de los puntos álgidos, ya que los referentes de Provincias Unidas y de Unión por la Patria y la izquierda reclaman la extensión de las audiencias para dar lugar a todos quienes quieren participar.

Desde el ministerio de Seguridad porteño informaron que por el tratamiento en comisión del proyecto desde este miércoles en la zona del Congreso, las fuerzas federales realizarán las siguientes interrupciones de tránsito:

  • Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina.

  • Combate de los Pozos y Adolfo Alsina.

  • Hipólito Yrigoyen y Sarandí.

  • Avenida Rivadavia y Sarandí.

  • Riobamba y Mitre.

  • Avenida Callao y Mitre.

  • Desde la acera de la Avenida Hipólito Yrigoyen, hasta la acera de la Avenida Rivadavia.

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Escala el conflicto en Medio Oriente

Irán rechazó este miércoles cualquier negociación con Estados Unidos y subrayó que el país no llegará a ningún acuerdo con el Gobierno estadounidense, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del principal mando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, realizó estas declaraciones en respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Teherán está negociando con Estados Unidos y busca un acuerdo para poner fin a la guerra.

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El día después: Eco del 24M

El Gobierno buscó imponer con un video la idea de "memoria completa" este Día de la Memoria, pero terminó siendo un fiasco: con Miriam Fernández como protagonista, la nieta recuperada N°127, intentó cuestionar relatos históricos y mezclar verdades con opiniones, todo bajo el lema Nunca Más. Entre el flojo impacto y las críticas, nadie se lo tomó en serio.

El primer testimonio de "Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa." (como se titula el video) es el de Miriam Fernández, cuya historia tiene todos los elementos que servirían como prueba del terrorismo de Estado: es hija de desaparecidos, nació en la ESMA en 1977 y fue apropiada por un integrante del aparato represivo. Sin embargo, su propio relato se corre de ese esquema y plantea una mirada que incomoda tanto a organismos de derechos humanos como a buena parte de la sociedad.

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"La ignorancia es atrevida": Polémico tuit del Presidente

Luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni, Javier Milei ingresa en un terreno complejo. Una vez más, el Presidente recae en este tipo de descalificaciones:

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Crisis en el Hipódromo de Córdoba

Trabajadores del Hipódromo de Córdoba denunciaron un cierre inminente de las instalaciones fruto de la crisis económica que alcanzó a la actividad. La histórica sede hípica ubicada en barrio Jardín Espinoza, al sur de Córdoba capital, no registra actividad reciente y allegados calificaron la situación como “inviable” a nivel financiero.

El alto costo asociado a las carreras de caballos sumado a una baja de la circulación de dinero en distintos sectores derivó en un cuadro de situación complejo que puso en jaque al menos 60 puestos de trabajo. La denuncia, volcada al público en un reporte de La Voz, da cuenta del temor de los trabajadores que hace años se desempeñan en el lugar, que alguna vez supo ser uno de los puntos álgidos de atracción de la élite cordobesa.

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Menos empresas, menos empleo

La dinámica del mercado laboral en Santa Fe mostró un deterioro sostenido desde fines de 2023, con una caída simultánea en la cantidad de empleadores y de trabajadores registrados. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la evolución entre noviembre de ese año –tras el triunfo de Javier Milei– y diciembre de 2025.

Según el relevamiento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en ese período se perdieron 2.358 empleadores en la provincia, lo que implica una contracción del 4,7% del entramado productivo formal . En términos absolutos, la cantidad pasó de 50.674 a 48.316 firmas con personal registrado, reflejando un retroceso significativo en la estructura empresarial santafesina.

El golpe más fuerte se registró en el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 1.151 empleadores, seguido por la industria manufacturera, con 322 casos menos. También se destacaron caídas en servicios profesionales y técnicos (-167) y en el comercio (-146). Todo esto configura un escenario de retracción generalizada que atravesó a la mayoría de las actividades económicas .

En paralelo, el empleo formal también evidenció una tendencia negativa. El informe señala que en el mismo período se destruyeron 13.875 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 2,2%. De este modo, el total de trabajadores pasó de 632.761 a 618.886 en poco más de dos años .

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Crisis en el Hipódromo de Córdoba

Trabajadores del Hipódromo de Córdoba denunciaron un cierre inminente de las instalaciones fruto de la crisis económica que alcanzó a la actividad. La histórica sede hípica ubicada en barrio Jardín Espinoza, al sur de Córdoba capital, no registra actividad reciente y allegados calificaron la situación como “inviable” a nivel financiero.

El alto costo asociado a las carreras de caballos sumado a una baja de la circulación de dinero en distintos sectores derivó en un cuadro de situación complejo que puso en jaque al menos 60 puestos de trabajo. La denuncia, volcada al público en un reporte de La Voz, da cuenta del temor de los trabajadores que hace años se desempeñan en el lugar, que alguna vez supo ser uno de los puntos álgidos de atracción de la élite cordobesa.

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Los combustibles no paran de subir y ya es un escándalo

Los precios de YPF siguen subiendo SIN TECHO… y lo peor es que no viene sola: todas las petroleras se están sumando al aumento.

En cuanto a la última suba: Súper: +$19 Infinia: +$25 Ultra: +$24 Infinia Diésel: +$22. Sin embargo, lo más duro es el acumulado. En sólo una semana: Súper: +$107 Infinia: +$108 Ultra: +$96 Infinia Diésel: +$94.

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Manuel Adorni: "El viaje a Punta del Este fue personal"

"Es parte de una operación política y mediática", respondió Manuel Adorni ante los periodistas presentes que basaron sus preguntas sobre la polémica que puso en el centro de la escena al Jefe de Gabinete.

Sobre esa línea, aseguró: "Tengo todo declarado".

"No pueden juzgar en qué gasto mi dinero", remarcó y agregó que "cada uno puede gastar su dinero en lo que quiera".

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Sueños Compartidos: Sergio Massa declara en Comodoro Py

El exintendente de Tigre, Sergio Massa, declarará en la jornada de este miércoles por la causa Sueños Compartidos, la cual investiga irregularidades y desvíos de fondos en la construcción de viviendas sociales. El dirigente peronista no está imputado, sino que lo hará en su rol de testigo como jefe comunal donde se construyeron viviendas financiadas entre 2007 y 2013.

La causa tiene como principales acusados a Massa y Pablo Schoklender, apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que impulsaron este proyecto con fondos asignados por el Gobierno de Cristina Kirchner. Según la Justicia, el desvío de fondos habría sido de más de 205 millones de pesos, casi un 25% del presupuesto total de la Secretaría de Obras Públicas de aquella época.

Sobre ese marco, también está citada a prestar declaración indagatoria la ex secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini, bajo la misma condición que su pareja.

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El Jefe de Gabinete anunció que modificarán "las leyes de Discapacidad y educación superior"

"Es todo lo que tengo que decir de las denuncias en curso, no puedo responder porque puedo entorpecer la causa", concluyó Manuel Adorni sobre la polémica por sus vuelos y pasó a mencionar medidas de Gobierno.

Con esta aparición, el Ejecutivo busca dar por cerrada la etapa de cuestionamientos personales sobre el funcionario y retomar el control de la comunicación oficial. Tras el intercambio con la prensa, se espera que Adorni retome sus reuniones bilaterales con el gabinete para coordinar las próximas medidas de desregulación económica.

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Tras la polémica por sus vuelos, reapareció Adorni: "No tengo nada que esconder"

"Nos olvidamos que un secretario revoleaba bolsos", replicó el Jefe de Gabinete luego de semanas intensas. En ese sentido, agregó: "No me van a dar clases de ética".

Una vez "aclarado" el panorama personal, continuó analizando resultados obtenidos por la administración libertaria. "Ningún Gobierno bajó el gasto público como éste", señaló.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 25.03.2026
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Recortes en la industria automotriz

En los últimos días, la automotriz japonesa Toyota, una de las empresas líderes del sector, comenzó con las reuniones para informar a sus operarios que avanzará con una nueva ola de despidos: recortará, nada menos que, otros 500 puestos de trabajo en la planta de Zárate.

Vale recordar que la firma viene de un proceso de ajuste desde la asunción de Javier Milei y la implementación del modelo libertario con varias etapas de retiros voluntarios, primero, y despidos hormiga posteriormente. Y ahora, parece encaminarse a quedarse sólo con dos turnos.

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Manuel Adorni con Santiago Caputo

Previo a la conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, se encuentra reunido con el asesor presidencial para ultimar los detalles de su exposición luego de semanas intensas tras sus polémicos viajes.

El funcionario vuelve a la sala de conferencias por primera vez en casi dos meses, con una exposición que estaba prevista para las 11 pero que aún no dio señales.

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Era Milei: Las ventas continúan en caída libre

Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), donde se reflejó que, en el periodo enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a ocho de cada diez empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

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El relevamiento detalla que el 63% de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30% logró incrementos durante los primeros dos meses de 2026. Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

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Se viene otro gesto de respaldo de los Milei a Adorni

En un intento por cerrar la crisis política desatada por escándalos vinculados a propiedades y viajes, el Gobierno nacional prepara una agenda de alta visibilidad para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras días de un marcado perfil bajo, el funcionario retomará la centralidad pública con un objetivo claro: mostrar gestión y ratificar el respaldo absoluto del presidente Javier Milei.

La hoja de ruta diseñada por el oficialismo busca alejar al ministro coordinador de las controversias mediáticas, sustituyendo las explicaciones por imágenes de trabajo junto al gabinete y el jefe de Estado.

El punto máximo de esta estrategia de vuelta al ruedo tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo. Adorni compartirá un acto oficial con Milei durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, un evento que encabezará la ministra Sandra Pettovello.

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Continúa la guerra en Medio Oriente: ¿Trump miente o recula de un día a otro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin duda es impredecible tanto es su vida privada como en su función pública, desde donde se da el derecho de decidir quiénes son los buenos y los malos en términos geopolíticos, mientras se autogalardona de ser el veedor de la paz del mundo lanzando guerras y ataques cuando algo se le pone entre ceja y ceja, tal como lo está haciendo con Irán, a quien culpa de enriquecer el uranio a niveles cercanos a los militares. Pero, también, es capaz de desdecirse y recular si está a punto de perder el poder: esto es lo que acaba de hacer, lo cual ha dejado a todos en shock.

Trump ha afirmado que la Casa Blanca mantiene ahora “conversaciones productivas con Irán” y que, de hecho, según él el régimen iraní “quiere un acuerdo” y que ofreció “un regalo” sobre el petróleo y el gas, aunque no especificó más detalles.

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Economía: ¿Argentina sigue los pasos de Perú?

Luis Fajardo en BBC:

"(...) Perú se ha convertido en una referencia para algunos dirigentes gubernamentales argentinos, que encuentran cosas admirables en su manejo económico, mientras que para otros voceros de la oposición es precisamente lo contrario: un país que ha seguido un camino que Argentina, en su opinión, debería evitar.

Opositores a Milei insisten en que las reformas emprendidas por su gobierno desde 2023 están acentuando las diferencias entre los distintos estratos de esa sociedad, erosionando la antiguamente sólida clase media Argentina y haciendo que el país se parezca más en su estructura socioeconómica a otros países latinoamericanos más desiguales.

Por su parte, en el gobierno, desde comienzos de la administración Milei, ha habido funcionarios que expresan su admiración por el manejo económico peruano y especialmente por la habilidad de ese país de mantener una notoria estabilidad económica a pesar de los altibajos políticos (...)".

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Germán Martínez: Análisis del 24M y postura sobre Manuel Adorni

El diputado nacional Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, valoró la movilización por el 50 aniversario del golpe cívico-militar de 1976 en Rosario y la calificó como una convocatoria multitudinaria, emotiva y esperanzadora.

En diálogo con Radioinforme3, sostuvo que la sociedad argentina, en su mayoría, eligió el camino de la reivindicación de los Derechos Humanos, un sentimiento que, a su juicio, atraviesa distintos sectores.

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Sobre la ausencia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el diputado señaló que atraviesa un momento de enorme vulnerabilidad en la confianza y expresó que, por esa razón, debería haber renunciado ya, por la baja credibilidad que percibe en su diálogo con el Congreso.

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Otros datos que hunden al Gobierno

La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar signos de desgaste en la opinión pública: el 53,7% de los argentinos evaluó de manera negativa su gestión, contra un 38,8% que la valoró positivamente, de acuerdo a una encuesta realizada por la consultora OK Media.

El relevamiento fue llevado a cabo en marzo de 2026, con cobertura nacional, representación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y en diferentes provincias del país y un margen de error informado de ±2,9%.

El trabajo también encendió una fuerte señal de alerta para el oficialismo por la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni –luego de que su esposa viajara a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial–: el 73,6% de los consultados consideró que debería renunciar, mientras que apenas el 20,8% opinó que debería continuar en su cargo. Un 5,6%, en tanto, respondió no saber o no contestó.

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La Serenísima cambia de manos

Con el sector lácteo argentino atravesando una profunda crisis por la caída del consumo interno, el aumento de los costos de producción y la creciente competencia de segundas marcas, y tras casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la compañía cordobesa Arcor, la principal alimenticia de la Argentina, alcanzaron un principio de acuerdo para quedarse con el 100% de Mastellone Hnos., la firma detrás de la emblemática marca La Serenísima.

La operación incluye la compra del 51% de las acciones que aún permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint, lo que marcaría el cierre definitivo de una etapa empresarial de casi un siglo.

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Nueva licitación: Luis Caputo entre la espada y la pared

El Ministerio de Economía enfrenta este miércoles una prueba determinante para la política económica. En una nueva licitación de deuda del Tesoro, el titular de la cartera, Luis Caputo, deberá decidir entre profundizar la estrategia de control de la inflación o flexibilizar la disponibilidad de pesos para aliviar las tensiones financieras.

El desafío no es menor: vencen cerca de $8 billones, en un contexto donde el mercado sigue de cerca cada señal oficial para anticipar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

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El 'industricidio' avanza

La empresa SNA Europe Argentina (de origen sueco), titular de la fábrica de herramientas Bahco en la ciudad de Santo Tomé, anunció el cese de sus actividades de fabricación como consecuencia de la caída en la demanda. La decisión afecta a 40 trabajadores y vuelve a sacudir a la industria.

De esta forma, la histórica sede de la ex Ruta Nacional 19 abandona su perfil industrial tras décadas de actividad.

En ese marco, Bahco notificó a 40 de sus empleados sobre el fin de sus funciones en el área productiva. De acuerdo a lo informado por fuentes de la industria, la determinación responde a un plan de "adaptación operativa" en medio de un complejo contexto económico, buscando garantizar la sostenibilidad de la marca en el país.

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Malas noticias para Javier Milei

Javier Milei volvió a recibir una mala noticia en marzo y es que el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 2,30 puntos, con una baja de 3,5% frente a febrero y de 4,9% en la comparación interanual. No fue un tropiezo aislado. El dato extendió una secuencia de tres caídas consecutivas en 2026 y dejó al oficialismo con el promedio más bajo de toda la gestión.

El punto político más delicado no pasa sólo por la caída mensual, sino por el deterioro acumulado ya que, entre enero, febrero y marzo, el índice encadenó retrocesos de 2,8%, 0,6% y 3,5%, respectivamente. Así, la contracción desde el cierre de 2025 llegó a 6,5%. En ese marco, el promedio del mandato de Milei descendió a 2,43 puntos, su peor registro desde que llegó a la Casa Rosada.

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Reforma en el Código Penal

El feriado del 24 de marzo, en medio de multitudinaria movilización por el 50 aniversario del golpe de Estado de Estado de 1976, el ministro de Justicia Juan Sebastián Mahiques se reunió con Javier Milei para afinar los cambios en el Código Penal. Endurecerán penas, sumarán nuevos delitos y cambiarían el femicidio.

A través de un posteo en su cuenta personal de la red social X, Mahiques anunció que mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei para avanzar en la redacción nuevo Código Penal: “Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

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Foco en la Ley de Glaciares: Debate en el Congreso

La Cámara de Diputados pone en marcha una audiencia pública decisiva para el futuro de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos al mecanismo de participación. Aunque más de 105 mil personas se inscribieron para intervenir, solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que desata críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales que advierten sobre restricciones en el acceso al debate.

El esquema diseñado por el oficialismo establece dos jornadas intensas, con exposiciones presenciales el miércoles y modalidad virtual el jueves. Cada participante contará con apenas cinco minutos para fijar posición, en un formato que, según estimaciones, extenderá las sesiones durante más de 15 horas por día. La dinámica anticipa un tratamiento acelerado de un tema sensible, con impacto directo en la política ambiental y en la administración de recursos naturales.

Desde el oficialismo sostienen que el criterio de selección prioriza la representación federal, con participantes de todas las provincias. Sin embargo, la oposición cuestiona la metodología y advierte que el procedimiento limita la participación real de la ciudadanía en una discusión de alto impacto institucional.

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Miércoles clave para la economía: Todos miran al INDEC

Este miércoles, a partir de las 16:00, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentará dos informes fundamentales para entender la coyuntura económica actual. Por un lado, se actualizará el Índice de Salarios con las variaciones correspondientes al primer mes de 2026, mientras que, en paralelo, se difundirán las cifras de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) pertenecientes al mes de febrero.

En lo que respecta al mercado laboral, el reporte de hoy permitirá observar cómo iniciaron el año las remuneraciones tras un 2025 donde el índice general logró superar a la inflación. Cabe recordar que el costo de vida el año pasado cerró en 31,5%, mientras que los salarios promediaron una suba interanual del 38,2%. Sin embargo, este crecimiento no fue uniforme: el sector privado registrado y el público quedaron por debajo del nivel de precios (con alzas del 28,7% y 28,9% respectivamente), siendo los trabajadores informales quienes traccionaron el promedio hacia arriba con un salto del 87,9%.

Por el lado del turismo, el nuevo informe de febrero llega tras un enero que dejó un saldo deficitario para el país. En el primer mes del año se registró un balance negativo de 1.272.400 visitantes, producto de una mayor cantidad de argentinos viajando al exterior en comparación con los extranjeros que ingresaron. Curiosamente, en ese período se observó una caída del 8,5% en la salida de residentes, mientras que la llegada de turistas internacionales creció apenas un 1,4%.

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Expectativa por Manuel Adorni

El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de máxima intensidad. Tras varias semanas en las que la agenda pública estuvo dominada por cuestionamientos y tensiones internas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca recuperar control, mientras sigue el ruido sobre su figura.

Por un lado, volverá a exponerse públicamente este miércoles a las 11 con una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en lo que será su regreso a la sala de periodistas luego de aquellos viajes cuestionados hasta versiones sobre su situación patrimonial, donde los focos de conflicto se acumularon y generaron ruido tanto hacia afuera como hacia adentro de la administración nacional.

Por otra parte, Adorni retoma una dinámica clave: los encuentros mano a mano con los ministros. La decisión no es casual. Apunta a recuperar volumen político, ordenar la gestión y enviar una señal de control en un contexto donde el oficialismo quedó más expuesto que consolidado.

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