Javier Milei entre el eco del 24M y la urgencia económica

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Menos empresas, menos empleo

La dinámica del mercado laboral en Santa Fe mostró un deterioro sostenido desde fines de 2023, con una caída simultánea en la cantidad de empleadores y de trabajadores registrados. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la evolución entre noviembre de ese año –tras el triunfo de Javier Milei– y diciembre de 2025.

Según el relevamiento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en ese período se perdieron 2.358 empleadores en la provincia, lo que implica una contracción del 4,7% del entramado productivo formal . En términos absolutos, la cantidad pasó de 50.674 a 48.316 firmas con personal registrado, reflejando un retroceso significativo en la estructura empresarial santafesina.

El golpe más fuerte se registró en el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 1.151 empleadores, seguido por la industria manufacturera, con 322 casos menos. También se destacaron caídas en servicios profesionales y técnicos (-167) y en el comercio (-146). Todo esto configura un escenario de retracción generalizada que atravesó a la mayoría de las actividades económicas .

En paralelo, el empleo formal también evidenció una tendencia negativa. El informe señala que en el mismo período se destruyeron 13.875 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 2,2%. De este modo, el total de trabajadores pasó de 632.761 a 618.886 en poco más de dos años .