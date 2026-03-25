Javier Milei entre el eco del 24M y la urgencia económica

Día después de una movilización histórica por los 50 años del golpe de Estado que desbordó las calles con reclamos sociales. Ante este escenario de tensión, el gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa política desplazando el eje de la "batalla cultural" hacia la gestión concreta.
En marcha las audiencias por la Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados inició este miércoles la primera de las dos audiencias que se llevarán a cabo en el marco de la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. En esta jornada, que será presencial y contará con 200 oradores, estará seguida por otra el jueves, en la que los convocados a brindar testimonio en la reunión pública lo harán de manera remota.
Ante la negativa inicial del oficialismo de ampliar la cantidad de encuentros, la polémica quedó establecida y podría ser uno de los puntos álgidos, ya que los referentes de Provincias Unidas y de Unión por la Patria y la izquierda reclaman la extensión de las audiencias para dar lugar a todos quienes quieren participar.
Desde el ministerio de Seguridad porteño informaron que por el tratamiento en comisión del proyecto desde este miércoles en la zona del Congreso, las fuerzas federales realizarán las siguientes interrupciones de tránsito:
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Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina.
Combate de los Pozos y Adolfo Alsina.
Hipólito Yrigoyen y Sarandí.
Avenida Rivadavia y Sarandí.
Riobamba y Mitre.
Avenida Callao y Mitre.
Desde la acera de la Avenida Hipólito Yrigoyen, hasta la acera de la Avenida Rivadavia.
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