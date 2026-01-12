El Real Madrid comunicó oficialmente la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Tras la derrota frente al FC Barcelona de Hansi Flick en la final de la Supercopa, el técnico tolosarra tomó la decisión “de mutuo acuerdo” con Florentino Pérez. El comunicado explotó en las redes oficiales del club blanco en cuestión de minutos.
ÚLTIMO MOMENTO
El Barça de Hansi Flick lo liquidó: el Real Madrid destituye a Xabi Alonso y asume Arbeloa
Tras perder la Supercopa ante Barcelona, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa será el DT interino mientras el club redefine el rumbo.
Lo que Urgente24 había anticipado hace un mes terminó por confirmarse. Este lunes 12 de enero, el Real Madrid hizo público el anuncio a través de todos sus canales oficiales, acompañando la decisión con un mensaje de agradecimiento y respaldo institucional al ahora exentrenador:
El ciclo, marcado por idas y vueltas en el vestuario, dificultades para consolidar un esquema de juego, tensiones internas y derrotas en partidos clave, llegó a su fin tras la caída en Arabia Saudita ante el conjunto culé. Los números no son negativos, pero la exigencia del Real Madrid (la más alta del fútbol mundial) volvió a imponerse sobre cualquier contexto. De manera inmediata, el club anunció que Álvaro Arbeloa asumirá como entrenador interino del primer equipo.
