El Barça de Hansi Flick lo liquidó: el Real Madrid destituye a Xabi Alonso y asume Arbeloa

Tras perder la Supercopa ante Barcelona, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa será el DT interino mientras el club redefine el rumbo.

12 de enero de 2026 - 15:14
La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid se cerró tras la caída frente al Barcelona en la Supercopa.

VALENTINO LEALI

El Real Madrid comunicó oficialmente la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Tras la derrota frente al FC Barcelona de Hansi Flick en la final de la Supercopa, el técnico tolosarra tomó la decisión “de mutuo acuerdo” con Florentino Pérez. El comunicado explotó en las redes oficiales del club blanco en cuestión de minutos.

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club (...) Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club (...) Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas

El ciclo, marcado por idas y vueltas en el vestuario, dificultades para consolidar un esquema de juego, tensiones internas y derrotas en partidos clave, llegó a su fin tras la caída en Arabia Saudita ante el conjunto culé. Los números no son negativos, pero la exigencia del Real Madrid (la más alta del fútbol mundial) volvió a imponerse sobre cualquier contexto. De manera inmediata, el club anunció que Álvaro Arbeloa asumirá como entrenador interino del primer equipo.

