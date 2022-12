Qatar 2022: En España, le dan con un caño a Luis 'Streamer'

Los teutones volvieron a decepcionar a su afición. Luego de la consagración en la Copa del Mundo de Brasil 2014, ante la Argentina, los europeos no pudieron mostrar su mejor versión y se fueron por la puerta de atrás.

Hansi Flick, seleccionar alemán, puso en duda su continuidad al frente de 'Die Mannschaft'. Thomas Müller, referente del equipo, anunció su retiro de la Selección.

image.png

"Trabajar más y streamear menos"

José Pedrerol, conductor del famoso programa 'El Chiringuito', de España, fue lapidario contra el director técnico de la Selección de ese país, Luis Enrique. Su equipo pasó de lástima a los octavos de final y por diferencia de gol, en un grupo y un Mundial en donde se lo daba -y se lo sigue dando- por favorito.

El ex futbolista tiene un estilo muy definido. Es de la escuela barcelonista, aunque en su registro figura que utilizó la camiseta del Real Madrid entre 1992 y 1995.

Al igual que Figo, quien fue en sentido contrario porque cambió al FC Barcelona por el 'Merengue', el traspaso de Enrique fue más que controversial y encendió una polémica que causó estragos en el Viejo Continente.

El ahora DT adopta una posición de 'tiki-taka'. Pelota al piso, asociaciones cortas y sin mucho juego largo, y, por sobre todas las cosas, paciencia para atacar y buscar espacios en campo rival.

'La Furia' comenzó con un furioso debut en el Mundial 2022 al ganarle 7-0 a Costa Rica. Aquel día, se pusieron el traje de candidato con buen fútbol, posesión de pelota y 1000 pases (sí, exactos). Sin embargo, ante Alemania y Japón los de Enrique se desmoronaron.

Ahora, España enfrentará a Marruecos por los octavos de final.

Durante escasos pero infartantes tres minutos, España estuvo afuera del Qatar 2022, hasta que Kai Havertz, mediapunta alemán, volvió a darle la igualdad transitoria a su equipo ante Costa Rica, que finalmente se encaminaron al triunfo para tranquilidad de los españoles.

image.png Luis Enrique, entrenador de España.

Una vez consumada la clasificación, el propio Luis Enrique sufrió las críticas de los medios de comunicación locales. Josep Pedrerol, conductor del ciclo 'El Chiringuito', se encargó de atacar con artillería pesada al técnico.

"A octavos por la gatera, estamos en octavos que es importantes, eso es lo importante. Ya habrá tiempo para hacer autocrítica, porque habrá que hacerla, ¿no?", comenzó el periodista.

"El primer día le ganamos a Costa Rica y éramos favoritos para ganar el Mundial”, agregó. “Ante Alemania jugamos mal la segunda parte, y la autocrítica no aparecía, hoy aparece Japón y nos pinta la cara", sentenció.

"¿Y dónde están los palmeros ahora? Los que decían que ‘no pasaba nada’, los que decían que ‘aquellos que criticábamos a la selección no queríamos que ganase España’, ¿dónde están? No vale bajarse del barco ahora eh, aguantar ahí ahora, aguantar", subrayó.

Además, el reportero le "agradeció" a Alemania, ya que si los teutones perdían, los españoles debían hacer las valijas.

Gracias Alemania por habernos dejado estar y habernos dejado seguir en este Mundial, lanzó Pedrerol Gracias Alemania por habernos dejado estar y habernos dejado seguir en este Mundial, lanzó Pedrerol

image.png Josep Pedrerol.

Para cerrar su editorial, el comunicador le cayó fuerte a Luis Enrique por su labor hasta aquí realizada.

Felicidades Japón por habernos puesto en nuestro lugar, nos han enseñado que para ganar hay que trabajar más, presionar más y streamear menos Felicidades Japón por habernos puesto en nuestro lugar, nos han enseñado que para ganar hay que trabajar más, presionar más y streamear menos

La misiva del corresponsal tiene que ver con el desembarco del ex director técnico 'culé' en el mundo del streaming. El seleccionador comenzó un proyecto, durante el Mundial Qatar 2022, en donde transmite en vivo desde la concentración de su equipo y en donde enseña sus conocimientos futbolísticos.

La primera transmisión del asturiano fue todo un éxito, alcanzando 150 mil espectadores en su stream y hasta se la jugó en caso de que su equipo resultara campeón del certamen. "Me pinto el pelo, me pongo un piercing y hago el streaming con el troncho", expresó. Y hasta contó que "si España no gana el Mundial", quiere que "gane Argentina".

Es más: en noviembre, Luis Enrique rompió todo tipo de récords y terminó con la mayor cantidad de seguidores (765.469), superando a grandes influencers como 'El Rubius', 'The Grefg' e Ibai Llanos.

Por su arribo en el mundo de las emisiones en vivo, Luis Enrique se ganó el apodo de Luis 'Streamer'.

Más contenido en Urgente24

Día de furia entre JxC y FdT: Otra pelea, ahora en la Legislatura

Alberto tendrá nuevo avión: Autorizó la compra de otro Tango 01

Crisis en la Policía: Audio filtrado y agentes viendo fútbol

Escandaloso secreto con vacunas antiCOVID en la previa Argentina-Polonia

Boicot al Pollo Vignolo, ahora, por 'bosteriodismo'