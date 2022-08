Argentina: así juega el equipo de Scaloni

Cortar una racha de 28 años son títulos no es para cualquiera. Pudo hacerlo la Selección Argentina de Gerardo Martino o la de Alejandro Sabella, cada uno con un estilo bien definido y convencido de la idea. Pero la fortuna no jugó de su lado. En cambio, Lionel Scaloni logró consolidar un grupo muy unido (no quiere decir que antes no lo hubiera), trasladó esas buenas energías a la cancha y consiguió dos títulos seguidos: la Copa América 2021 contra Brasil y en el Maracaná y la Finalísima contra Italia y en Wembley. Sin dudas, el conjunto que dirige tiene su sello e intentará aplicarlo en Qatar 2022.