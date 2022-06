Rosario, Fito Páez, Carlos Tévez y la izquierda alucinada

La democracia chueca que los votos deciden tiene su epicentro en los 5 departamentos del sur, Rosario, dependientes en salud y economía. Todos necesitan los “votos del sur”. Con ellos la gobernación, “la lapicera” y los pactos pre existentes más nuevos acuerdos.

Siempre hay algo que acordar en una región por donde circula mucho dinero, mucho desmanejo y mucho futuro incierto.

rosario droga.jpg La Policía Federal Argentina realiza un allanamiento en Rosario, Santa Fe.

La droga en cada esquina

El almanaque no se estira ni se achica. La droga como negocio de superficie, con descaro y acuerdos, comenzó en 2007, siguió con velocidad de crucero hasta 2010 y explotó sobre 2011. Describiendo esos años se convirtió en “Bestseller” regional el libro que contó lo visible, Los Monos, texto que aún enoja al socialismo porque Germán de los Santos y su ayudante en las transcripciones y co-autor, Hernán Lezcano, sitúan el dislate social en el período socialista en Rosario y la provincia de Santa Fe.

No se escapa el ministro Maximiliano Pullaro, el del equipo de Roberto Miguel Lifschitz que trajo a Marcelo Fabián Sain a la provincia, ese inefable personaje citado, quien, con su presencia, terminó de meter en la bolsa del dislate al gobierno de Omar Ángel Perotti.

Sain de modo directo y expreso nunca persiguió la droga, sí a policías, jueces y actores políticos directos, entendiéndolos como corruptos. Otro frente abierto que nadie puede cerrar. Y la droga siguió andando, dirían Gardel y Le Pera.

La Peste fue una excusa mundial que disimuló todo, pero quitó la sábana. El desastre es que estamos desnudos y a los gritos en el sur de la provincia.

Binner / Bonfatti/ Lifschtiz, finalmente Perotti, son los gobernadores que deben responder por los hechos. De los socialistas sólo Antonio Bonfatti está vivo -y sale poco a la calle-, acorde a las preguntas que le hacen y el alto grado de rechazo que todas las encuestas muestran; sin embargo, creo que podría integrar listas en el 2023. Citemos a Antonio Machado, uno de los dos hermanos poetas: 'Proverbios y cantares' (XXIX) “Caminante, son tus huellas el camino y nada más / Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. El andar del sur, donde están los votos y la plata trae señales claras. Un camino poco claro. Pocas luces hubo. Muy pocas. Ni siquiera terminan de explicar que Droga es palabra Federal.

sain-perotti.jpg Marcelo Fabián Sain y Omar Ángel Perotti.

Asumir las certezas

Saber dónde estamos parados hoy, fines de junio, es importante. Hagamos un punto de encuentro. Cuando Fito Páez dice “Rosario siempre estuvo cerca” lo hace parado en la distancia, lleva Rosario en su corazón.

Una lectura mas pedestre es posible: piensa en Rosario desde Ciudad de Buenos Aires, su sitio de vida.

El rosarino ilustrado (ejem, a medias, lo mínimo indispensable) lee portales porteños, escucha repetidoras de emisoras porteñas. Hay cifras alucinantes sobre este punto. Rosario lamentó como propio el alejamiento de Marcelo Longobardi de Radio Mitre. Já.

Digresión: linda etimología la del apellido. Desde dónde vendría ese largo, viejo, longo, cansado bardo(poeta). No nos distraigamos, che.

El rosarino mira programas de noticias y análisis políticos de televisoras porteñas y se aflige, pongamos, por el sátiro de Villa Lugano.

El rosarino respeta a los políticos (rosarinos) que acceden a reportajes en medios porteños.

carolina losada.jpg Carolina Losada. "El rosarino respeta a los políticos (rosarinos) que acceden a reportajes en medios porteños."

BIENVENIDO CHARLIE…

El rosarino está contento con lo sucedido: ediciones especiales de los programas deportivos porque “Carlitos Tévez, el jugador del pueblo”, como parte de un proyecto económico / social / político desembarcó en Rosario, en la mitad de la ciudad: Rosario Central.

Odio y berrinche de la otra mitad: “Ñul anda bien en el campeonato pero a quien le importa en Buenos Aires y… Rosario es porteño dependiente”. Tengo un amigo esdrújulo: lúcido, cínico, sólido.

Por algunos días, nadie sabe cuántos, la droga, las muertes, el desamparo, los negociados, nada de nada fue / es / será mas importante para los medios que realmente influyen en la ciudad… claramente: los medios porteños.

Si fuese hombre de consulta de los ejecutivos municipal y provincial pediría una maniobra como la de Tévez cada 90 días. Aliviaría acusaciones y desviaría ejes. Este fenómeno ayuda a explicar el problema basal de Rosario.

TEVEZPRIMERAPRACTICADEBUTROSARIOCENTRALFOTO2.jpg Carlos Tévez en Rosario Central.

Qué escuchan los sordos

Región Rosario está atravesada por las 3 M.

Miedo.

Mediocridad.

Medios.

Es difícil separar alguna de estas cuestiones. Muy mediático el ejercicio del poder. Con melindrosos y dubitativos sobre independencia y ejecutividad en serio. Sin la lucidez del iluminado.

Estos son los nombres de Región Rosario.

Horacio Usandizaga,

Hermes Binner,

Antonio Bonfatti,

Miguel Lifschitz,

Pablo Javkin ahora,

aún sin el vuelo de los anteriormente mencionados. Falta recorrido. No hay un juicio final, puede apelar.

Sólo José María Vernet comporta un liderazgo peronista. Con sus años a quien lo consulta él le insiste: el peronismo debe conquistar Rosario si quiere tener gobernaciones estables.

He conversado con 'El Tati'. Cuando pregunto qué hacer con la adaptación de la doctrina Fito Páez (“Rosario siempre estuvo cerca”… de Buenos Aires) oferta una sonrisa y el honesto empecinamiento: probemos. Para Vernet es tarde si quiere hacerlo personalmente y sus consejos son sanos, impetuosos, ilusionados e ilusorios. El también es lúcido y clásico.

Pablo-Javkin.jpg Pablo Javkin, alcalde municipal de Rosario.

A la izquierda de la pared

El elemento que se incorporó es el crecimiento de la izquierda alucinada que, parecería, ha consolidado votos y acepta compartir cuestiones legislativas mientras sueña con el poder, que en eso las cosas siempre han sido claras. Vamos, de las alucinaciones de los primeros años a bancas firmes en el Concejo y pactos con el centro y la derecha. Raro, Real. Esa es la izquierda alucinada que se vuelve práctica, lógica, rápida (esdrújula).

Cuando unos “muchachistas”, con espalda universitaria, claro, cómo si no, avanzaron sobre terrenos en disputa y armaron un tambo parecía una “aventura aventurada”.

Cuando vendieron el dulce de leche del tambo clandestino donde esas vacas pastaban, todo en la ciudad (vacas , tambo usurpación si o no, venta de dulce de leche, y en terrenos en disputa judicial) el asunto seguía como una estudiantina. Nunca creí tal minusvalía del proyecto. Era necesario tomarlos seriamente. No eran el frasquito simpático del dulce de leche de Ciudad Futura.

Cooperativismo con “base pura / pura, créenos…” me decían sus ideólogos que: trabajaban en campo real y en tiempo real; eso los diferenciaba de los chantapufis de la izquierda de bares y declaraciones. Aún hoy ese es el diferencial de eso, de los chantupufis denuncieros. Otro camino.

binner_bonfatti_lifschitz.jpg Socialistas: Binner, entre Lifschitz y Bonfatti.

El cuero de Cartago

Cuando les dieron un viejo cine (simbólico, el viejo cine Carlos Gardel) les dieron titularidad y poder los gobiernos socialistas, conformaron un centro de espectáculos bien “under”, pero bien claro, con paredes cubiertas de retratos de todos los líderes sudamericanos de la alucinación bohemia de los '60/'70, ya el asunto tenía imagen, sitio, emprendimientos, vida propia.

No encuentro razones -en Bonfatti /Lifschitz- de esa apertura a la izquierda que, claramente, no jugaban con el socialismo, no jugaban con nadie del mercadeo que, sin embargo, estaba a su lado en la ciudad y en los cuerpos colegiados que integraban. Convivían con el borracho sin probar alcohol, sería una forma de explicar lo inexplicable.

El teléfono del hijo de 'Pajarito' Roberto Grabois, como unos 80.000 millones que habría otorgado el estado para Barrios Populares son, para quien esto escribe, motivo de preguntas, todavía así: ¿Por qué? ¿Para qué?

Ahora van por el segundo sitio cultural (Bar Berlín, antes Peña El Cacique, un sótano histórico donde estuve, por primera vez, en 1960) lo explotarán en compañía de 'Garganta Poderosa'. Alguien autoriza, da el OK. Presta sustancia y acelera permisos.

Es visible, histórico, sencillo de entender, es la izquierda la que avanza y la derecha la que los contiene. Rosario siempre, con todos sus gobernantes, fue de centro derecha, con declaraciones progres, durante el socialismo y centro derecha, con declaraciones independentistas, con Usandizaga.

En Rosario no hay revoluciones tempranas ni revoluciones. Negocios, alguna declaración y poco más. Aparece la pregunta: ¿qué pagan en la clase política amparando la izquierda alucinada desde el centro del poder municipal y provincial…? Deuda. Miedo. Secretos. Descuido. Ignorancia. Estupidez. Falta de capacidad de maniobra. Táchese lo que no corresponda.

museo del che2.jpg Ciudad Futura: Claudia Albornoz, Juan Monteverde y Lulo Corradín en la presentación del Museo del Che, en Pasaje Simeoni 1128, ex Bar Berlín.

Cada cual con su boleto

Los chicos, que son herederos de familias de activos militantes, que con sus votos y sus acciones integran la izquierda parlamentaria se encuentran en una posición fenomenal que causa asombro. Avanzan sin prisa, sin pausa y sin inconvenientes

Esta izquierda alucinada pero sólida, la que mencionamos, tiene el 10% de los votos y un poder de ejecutividad que supera el número (con redondeo: 100.000 votos) Un alarde de influencia… y de audacia. ¿Rosario un falansterio…? por favor. Pero lo sueñan. Manejan comisiones del Concejo que definen las acciones del intendente. Ejemplo: Gobierno.

-¿Por qué atendés tanto a los muchachos de la izquierda?

La respuesta es de los “oficialistas”: -Porque así no se van con el peronismo en las votaciones.

-¿Por qué tienen tanto peso específico los muchachos de la izquierda alucinada?

-No lo sé, los del Pro y los Radicales les tienen miedo…- responde un referente peronista.

ciudad futura.jpg Concejales de Ciudad Futura.

Por los frutos los conoceréis

Gastronomía fuera de la ley. Emprendimientos inmobiliarios clandestinos o poco menos. Cuidado, no tienen “planeros” ni reparten cuotas alimentarias. Tal vez la usurpación y la idea de barrio que ofertan para la ciudad (llegaron a oponerse a edificios de altura) comporten un fenómeno diferente a los movimientos peronistas, proto izquierdistas y /o simplemente contestatarios.

Hoy el bloque de izquierda alucinada puede soñar con el poder real, ya lo comparte.

No hay declaraciones suyas sobre el verdadero problema del sur, como tampoco sobre las tropelías económicas. Droga. Inseguridad. Negociados. El paquete de la izquierda alucinada no habla de esos temas, no se mete con esos temas, pero los conoce, obvio.

Hay cuestiones que no se pueden esconder. La dirigencia tradicional tiene relaciones muy dependientes con Buenos Aires.

La izquierda alucinada "no mira" a TN y/o La Nación+. Tampoco sufre la partida del Longo Bardo, por citar los temas mediáticos. Ojito, ojito… tal vez ése sea un secretillo de simpatía, filiación y consolidación

Hoy el bloque de izquierda ha dado otro paso (cultural… ay, radicales y peronistas siglo XXI siguen sin entender qué es “cultura”, la palabra rodante) ya que Garganta Poderosa es extraterritorial, si de Rosario hablamos. También es una señal política. Importante. Importantísima. En las paredes de sus oficinas y centros culturales no hay fotos de Fito. De Tévez todavía no. Creo que no habrá.

La revolución es Cultural. Las cooperativas de Trabajo también (dulce de leche, quesos, agregaron granja ecológica) dentro –se insiste– del terreno urbano. Alucinante. Otra ciudad en ciernes en mitad del ímpetu de rascacielos. Claramente un imposible y de eso se trata, la seducción del “qué lindo sería”.

Para mirar Rosario se necesitan puntos de referencia. Acaso con Tévez y Fito. Acaso. La izquierda existe. Pero con otro destino que por ahora no necesita de los Medios de Comunicación porteños. Apunto el dato. Redes es otra cosa.

Creo que mirar esto como fenómeno pos Peste es importante pero… ¿qué puede saber uno desde aquí, mientras espera, como tantos, que reaparezca Gran Hermano, no se termine el concurso de comidas por televisión y Rosario aparezca con fotos del jugador del pueblo…? Sólo rogar que acaben las balaceras y llegue el trabajo mientras se frena la inflación… tal como piden los medios porteños.

fito-paez.jpg ¡Cómo pasa el tiempo, Fito!

-------------------------------

